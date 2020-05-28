疫情緩解 金門獅山砲陣地砲操6月再現

金門縣政府今天宣布自6月1日起，重新開放獅山砲陣地坑道等縣府業管密閉空間景點。縣府觀光處表示，獅山砲陣地精彩砲操表演是旅客必訪行程，期盼恢復登場後，能再現往日盛況。

縣府觀光處發布新聞表示，因應武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情，縣府業管景點部分密閉空間自1月30日起暫停開放；隨著台灣地區疫情趨緩，觀光人潮逐漸回流，縣府規劃6月起陸續重新開放各密閉式空間景點，各景點人員也蓄勢待發，準備好迎接遊客。

重新開放的密閉空間景點中，獅山砲陣地一向是金門最熱門景點之一，尤其砲操表演，更是遊客必訪行程，疫情之前每年吸引24萬以上人次參訪，暫停開放讓許多遊客直呼可惜。

觀光處表示，獅山砲陣地園區自開放參觀以來，設有旅服中心，並展示75山砲、105榴砲、155榴砲及8吋榴砲、榴砲用品及精彩的砲操表演，是金門地區觀光旅遊的熱門景點；疫情期間雖暫停開放參觀，但園內仍持續維護各項設施設備，近日更邀請金防部教官前來指導砲操表演人員，除了加強動作、口令及武器介紹外，將以更整齊劃一的陣容，希望帶給遊客震撼體驗。

除了獅山砲陣地坑道及砲操表演，總兵署體驗區及地牢區、北山播音牆室內體驗區、同安坑道，以及受年輕人青睞的柳營雷射迷宮，也將重新開放。

觀光處進一步表示，考量金城民防坑道較長且完全密閉，將視疫情另行公告開放時間；另外，擎天廳部分，縣府將與金防部研商，配合適時開放。

雖然密閉空間開放，觀光處表示，會宣導遊客戴口罩、勤洗手，從個人衛生做好管理，也將採實名制掌控人流，後續依中央流行疫情指揮中心相關防疫措施辦理，共同推動安心旅遊。

有關金門縣政府業管景點各景點開放資訊詳情，可到金門觀光旅遊網查詢。