高市第5家社區公托家園啟用 今年力拚達13家

高雄市第5家社區公共托育家園今天揭牌，市長韓國瑜允諾今年還要再增設8家，讓公托家園達13家的目標，並鼓勵年輕夫婦生養意願。

高雄市第5家社區公共托育家園位在鹽埕區行政中心1樓，其實在4月20日就試營運收托，社會局說是受武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）的影響才延後揭牌時間。

社會局兒少科長何秋菊指出，社會局會再積極尋覓適合的公有閒置場地增設社區公共托育家園，以利有需求的家庭就近托育，預計今年要達到13家的設置目標。

「鹽埕社區公共托育家園」是社會局委託天主教聖母無原罪方濟傳教修女會承辦，一般市民每月收費新台幣1萬3000元（低收入、中低收入戶每月收費9000元、不含奶粉、尿布等），不收註冊費，扣除家長可申請公共化托育費用補助每月3000元，每月實際支付1萬元。

特別的是，鹽埕社區公共托育家園的2樓是社區式日間照顧長照機構，是高雄市第16處老幼共融的「世代中心」。

出席揭牌活動，韓國瑜表示，搶救少子女化、廣設公共托育資源是重要政策，上任後調高生育津貼、增設4處公共托育家園，共完成設置17處公共托嬰中心、5處社區公共托育家園，並增設3處世代中心、1處育兒資源中心及1處定點臨托據點等。

他說，今年還會在大社、旗津、左營等行政區建置8處社區公共托育家園，且要確保公共托育機構托育人員能穩定久任等。市府規劃7月起提高公共托嬰中心及家園、育兒資源中心托育人員薪資至每月新台幣3萬元，打造高雄為友善宜居城市。