屏東枋寮漁港老態龍鐘 縣府助轉型觀光漁港

屬第2類漁港的屏東縣枋寮漁港，縣府考量漁船停泊席位不足、航道淤沙嚴重及漁業轉型休閒觀光需求，去年啟動擴建計畫可行性評估計畫，針對海洋遊憩區、漁業需求條件、港區擴建方案、航道淤砂作通盤考量，研擬最經濟擴建方案，今年再向中央爭取經費辦理環境影響評估及水工模型試驗，希望將老態龍鐘的漁港轉型為觀光漁港。

枋寮漁港原利用枋寮河口的泊地供竹筏停泊，50年代以後因沿海漁業興起，捕撈技術及漁船載具改良，竹筏僅用於接駮漁貨，機動漁船卻因河口淤積難停泊，直到1996年第2外港啟用，升為二等港，情況才改善，之後區漁會爭取設置直營生鮮漁獲超市，供應新鮮多樣又平價的漁貨；近年因受颱風及異常氣候影響，沿岸漂沙進入港內，航道淤積的情況近年越來越嚴重，頻率也提高，影響漁船進出及漁民生計。

縣府海洋及漁業事務管理所表示，枋寮漁港位於保生村枋寮溪下游出海口處，設籍漁船、膠筏約200多艘，為枋寮海域漁業重要作業基地，今年向農委會爭港1000萬元港區及航道清疏工程；為徹底解決淤積問題，同時考量漁船停泊席位不足及漁業轉型休閒觀光等需求，縣府去年9月自籌縣款500萬元啟動「枋寮鄉海洋遊憩區枋寮漁港擴建計畫可行性評估工作」。

海洋及漁業事務管理所表示，擴建計畫評估案針對海洋遊憩區、漁業需求條件、港區擴建方案、航道淤砂問題等作通盤考量，研擬可行及最經濟擴建方案，作為未來港區擴建工程實施依據，定10月中旬完成可行性評估規畫報告，後續將向中央爭取環境影響評估及水工模型試驗補助經費，轉型為傳統漁業與觀光產業並存發展的觀光漁港。