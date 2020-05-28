楊秋興列不適任理由挺罷韓 高市府：情緒激憤之詞
前高雄縣長楊秋興今天在臉書批評高雄市長韓國瑜，並列出數項韓國瑜不適任的理由，呼籲民眾挺身罷免，市府回應，楊秋興常有情緒激憤之詞，盼愛護市府的人體諒。
高市新聞局長鄭照新今天在市政行程後，接受媒體聯訪時回應，楊秋興基於情緒，常常有激憤之詞，呼籲愛護市府的人體諒，勿因此批評楊秋興。
楊秋興今天在臉書列出罷韓理由，包括韓國瑜品行不端、家族關係複雜等，他質疑，韓國瑜把市長辦公室搬離四維大樓，改設在鳳山行政中心，不顧副市長及財政、主計等重要局處在四維行政中心，是因為韓國瑜不諳市政，怕被看穿手腳才逃離。
楊秋興進一步質疑，韓國瑜上任1年半來，施政除了路平方案、清溝之外乏善可陳，提出的政見幾乎都跳票、經濟發展幾乎是交白卷。
他強調，韓國瑜規避議會監督，哪有資格當市長，且多家媒體民調也顯示，韓國瑜施政滿意度墊底、施政荒腔走板等。
楊秋興呼籲，為了高雄市政不再空轉，6月6日不分黨派的民眾應出來罷韓，讓韓國瑜成為中華民國史上首位被罷免的市長。
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