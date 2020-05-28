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水保局農村競賽顧防疫 鼓勵學生用創意取代群聚

中央社 / 南投縣28日電

防疫兼顧農村營造！水土保持局今年調整農村競賽規則，避免群聚及確保社交距離，提醒學生團隊避免在社區辦群聚活動或大型施作，鼓勵改採創意文案、社群媒體經營與農村合作。

行政院農業委員會水土保持局舉辦第10屆大專生洄游農村競賽，由於規劃時正值武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫時期，水保局調整賽制規定，仍吸引65支學生團隊參賽，疫情未澆熄大專院校生熱情。

水土保持局今天指出，配合防疫，以縮短時間、避免群聚、確保社交距離等原則調整競賽規則，包含簡化甄選流程、提前辦理決選、取消大型活動，並提醒團隊避免在社區辦理群聚活動或大型施作，鼓勵改採創意文案、規劃設計、藝文創作、網路行銷、社群媒體經營。

水保局表示，雖然縮短期程、限縮駐村計畫，但今年為鼓勵學生參與農村，由往年遴選20隊增到40隊，同時增加獎項，以鼓勵不畏疫情參與的大專青年，除吸引65隊報名，更首次有關心金門、綠島農村議題的青年組隊，疫情時刻更顯學生積極投入農村事務的熱情。

水保局表示，今年競爭激烈，擴大錄取40隊，增加學生發揮創意參與農村事務的機會，審查結果公布後，入選團隊就可開始與合作農村社區互動討論，只要避免群聚或保持社交距離，無論是創意文案、網路行銷、社群媒體經營等，都可為農村發展帶來新思維。

社交距離 疫情
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