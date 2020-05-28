財劃法21年未修 立院財委會委員訪高雄批中央集權集錢

立法院財政委員會今早南下高雄市政府，了解地方對財政劃分法及統籌分配款的看法，高雄市長韓國瑜11點左右突然現身接待，對高雄市財政困難的處境，感觸尤深。他表示，高雄市政府該做的事，沒有一刻放鬆，施政也受最嚴苛的檢驗，做很多的事，但錢真的不夠，他拜託財政部及主計總處首長思考應該調整一下，面對並解決各縣市財政問題。

立院財委會今早由召委賴士葆偕立委曾銘宗、費鴻泰、林德福、李德偉及蔡璧如等人到高雄市政府，聆聽近三年中央政府對高雄市統籌分配款中一般與計畫型補助的實施概況。

財委會此行，原本由高雄市副市長葉匡時負責接待，但約11點左右，韓國瑜突然現身，韓致詞時說，財政問題，新北市、台中市不停叫苦，但高雄財政非常困難，是真正在苦。

韓舉過去擔任立委時的往事表示，很多政治人物「換了位子就換腦袋」，以前蘇貞昌院長當屏東縣長、台北縣長時都希修財畫法，但當院長後的想法則是不改。韓認為，財政收分畫分問題重點在於大家有沒有要改變，否則一切都是書空咄咄，只會淪於狗吠火車的循環。

在場財委會立委包括費鴻泰、曾銘宗及林德福等都認為，財畫法已經廿一年沒有修法，早就不符時宜，至今仍維持中央集權又集錢的情勢，對地方縣市不公平。