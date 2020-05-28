李四川到林園視察建設成果 稱讚有回家的感覺

高雄市副市長李四川今天上午時，到林園區參加建設成果記者會，盤點韓市府上任以來，改善林園區道路品質、解決危險性橋梁改建、交通瓶頸等問題，隨後李也到汕尾橋等地視察，聽取民眾建議。

高雄市府工務局長吳明昌表示，市府團隊1年來在林園地方建設，至少投入6億8000萬元，未來還有爭取3億多元進行建設。