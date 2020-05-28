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李四川到林園視察建設成果 稱讚有回家的感覺
高雄市副市長李四川今天上午時，到林園區參加建設成果記者會，盤點韓市府上任以來，改善林園區道路品質、解決危險性橋梁改建、交通瓶頸等問題，隨後李也到汕尾橋等地視察，聽取民眾建議。
高雄市府工務局長吳明昌表示，市府團隊1年來在林園地方建設，至少投入6億8000萬元，未來還有爭取3億多元進行建設。
李四川說，到高雄已經1年5個月，每次來到林園都有回家的感覺，在他小時候，常在海邊看林園，看著一支煙囪不斷在燒，讓他一直想怎麼燒都燒不完。他到場前從沿海路走，看這幾天的大雨過後，地面有沒有「破洞」，要帶給林園鄉親一條平坦安全回家的路，也帶給他回小琉球一條安全的路。
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