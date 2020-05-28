5連霸5星縣市長 劉增應：繼續爭取連江縣建設

2020《遠見》縣市長施政滿意度調查結果出爐，其中包含連江縣長劉增應，除了是唯一一位離島縣長入選，也是5連霸5星縣市長，劉增應受訪表示，能獲得5星認證是縣政成績受到鄉親肯定，任期還有2年多，團隊會繼續努力。

劉增應表示，馬祖近年在加速地方建設，包含交通環境改善、提升環境品質，呈現馬祖島嶼的美景風貌，帶動馬祖觀光等，像馬祖大橋已通過行政院核定，針對馬祖機場改善，交通部民航局核定進行綜合規畫環境影響評估等等，各項建設都順利推動，讓人民有感。

劉增應指出，在教育方面，海洋大學進駐馬祖設立校區，是當地民眾非常期待，縣府也推動公托、公幼，讓年輕人無後顧之憂可以打拚。近期因為疫情影響，當地觀光人潮減少許多，但連江縣配合中央政策，推動防疫醫療監視系統，這幾個月來在地都0確診，劉增應說，「馬祖有獨特的異國風情與戰地文化，有最當季的淡菜、藍眼累，馬祖高粱也得過金牌獎，防疫期間來馬祖旅遊最放心。」

劉增應表示，被評選為5星縣市長，他感謝縣府團隊共同努力的成果，縣政成績就是馬祖的進步受到肯定，也能讓更多人看見馬祖，他要繼續努力，繼續為地方爭取建設。