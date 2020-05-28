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鹽埕托育家園揭牌 韓國瑜：7月調整公托人員薪資為3萬

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市長韓國瑜表示，今年7月起將調整公共托嬰中心、社區公共托育家園及育兒資源中心托育人員的薪資為3萬元，提升托育人員勞動條件，建構友善父母及托育人員的幸福城市。記者劉學聖／攝影
高雄市長韓國瑜表示，今年7月起將調整公共托嬰中心、社區公共托育家園及育兒資源中心托育人員的薪資為3萬元，提升托育人員勞動條件，建構友善父母及托育人員的幸福城市。記者劉學聖／攝影

高雄市韓國瑜今天主持「鹽埕社區公共托育家園」揭牌，這是高雄第5家社區公共托育家園。他表示，市府積極布建公共托育據點，今年7月起將調整公共托嬰中心、社區公共托育家園及育兒資源中心托育人員的薪資為3萬元，提升托育人員勞動條件，建構友善父母及托育人員的幸福城市。

韓國瑜表示，高雄市政府不僅有多項鼓勵生育、友善育兒的良好政策，在幼托環境及制度上也持續改善、加強，期盼讓高雄的年輕人沒有後顧之憂的為家庭、事業打拚。廣設公共托育資源是市府的重要政策，雖然困難重重，但是透過跨局處的合作，盤點低度使用或閒置空間，透過重新整建來活化公有空間，布建公共托育據點。

韓國瑜說，「鹽埕社區公共托育家園」就是一個很棒的示範，前身為高雄銀行，經社會局盤點鹽埕區尚未建置公共托育資源，也瞭解到在地民眾有強烈的服務需求，市府便利用此處重新規畫整建為第五處社區公共托育家園。另結合2樓鹽埕日間照顧中心，提供育兒及長照服務，成為高雄市第16處老幼共融服務的世代中心。

韓國瑜感謝天主教聖母無原罪方濟傳教修女會，為「鹽埕社區公共托育家園」創造優質的托育服務。家園也已於今年4月起收托12名滿2足月、未滿2歲嬰幼兒。市府為了體恤托育人員職場照顧壓力，期待托育人員久任累積專業知能，提升托育服務品質，將於109年7月起，提高公共托育機構托育人員薪資至每月3萬元，並持續積極建構社區化的福利服務據點，也期待民間團體持續給予協助、公私部門協力合作。

鹽埕社區公共托育家園運用鹽埕區行政中心1樓空間，一般市民每月收費1萬3000元，低收入戶、中低收入戶每月收費9000元，不收註冊費，扣除家長可申請公共化托育費用補助每月3000元，每月實際只需支付1萬元。洽詢電話07-5335789。

高雄市長韓國瑜參觀「鹽埕社區公共托育家園」，了解嬰幼兒托育情形。記者劉學聖／攝影
高雄市長韓國瑜參觀「鹽埕社區公共托育家園」，了解嬰幼兒托育情形。記者劉學聖／攝影
高雄市長韓國瑜主持「鹽埕社區公共托育家園」揭牌，這是高雄第5家社區公共托育家園。記者劉學聖／攝影
高雄市長韓國瑜主持「鹽埕社區公共托育家園」揭牌，這是高雄第5家社區公共托育家園。記者劉學聖／攝影

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