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安啦！快來金門玩 密閉空間景點6月起陸續開放
因應新冠肺炎疫情，縣府主管景點部分密閉空間自1月30日起都暫停開放，近期國內疫情漸趨緩，金門縣政府上午也表示，包括獅山砲陣地坑道及砲操表演等景點於6月1日起陸續開放，但金城坑道與擎天廳則要視後續疫情狀況，才會開放。
縣府觀光處表示，受新冠肺炎疫情影響，縣府業管的景點除加強人流控管、清潔消毒外，為避免增加傳染風險，部分密閉空間景點暫停開放參觀，而其餘景點維持開放。
近期國內疫情緩和，觀光人潮陸續回流，自6月1日起獅山砲陣地坑道及砲操表演、總兵署體驗區及地牢區、北山播音牆室內體驗區、同安坑道及柳營雷射迷宮等室內空間，將開放，也將採實名制掌控人流，後續依中央疫情指揮中心相關防疫措施辦理，共同推動安心旅遊。
觀光處提到，考量金城民防坑道較長且完全密閉，將視疫情另行公告開放時間；另擎天廳將與金防部研商，配合適時開放。有關各景點開放資訊詳情，可至金門觀光旅遊網查詢：https://kinmen.travel/。
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