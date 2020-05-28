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黃偉哲施政滿意度81％ 台南觀光、治安獲六都第一

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
遠見雜誌今天公布2020年縣市首長滿意度調查，台南市長黃偉哲施政滿意度高達八成一。記者鄭維真／攝影
遠見雜誌今天公布2020年縣市首長滿意度調查，台南市長黃偉哲施政滿意度高達八成一。記者鄭維真／攝影

遠見雜誌今天公布2020年縣市首長滿意度調查，台南市長黃偉哲施政滿意度高達81％，疫情期間黃偉哲高分貝向中央喊話，為今年最接近5星的首長，勇奪最佳進步獎。

遠見雜誌指出，黃偉哲今年成績大躍進，個人負評較去年大降11.2個百分點，為21縣市下降最多，團隊「經濟與就業」滿意度大增19.7個百分點，為21縣市進步最顯著。

另外，針對施政表現的給分，以及對縣市政府8大面向施政表現，包括教育、環保、警政治安、道路與交通、消防與公共安全、醫療衛生、觀光休閒、經濟與就業的滿意度，台南市在觀光、治安部分榮獲六都第一，教育、治安、經濟與就業為全台進步最多。

雜誌指出，此次調查透過電話訪問蒐集意見，時間為今年3月3日到3月31日，訪問22縣市、1萬4千多位民眾。由於結果發布期間，適逢6月6日高雄市長罷免投票緘默期，高雄市不列入評比，僅公布21縣市長施政滿意度。

黃偉哲

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