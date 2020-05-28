南台灣乳癌第一刀 高醫侯明鋒院長29日台東看診

不僅將醫療團隊支援台東偏鄉，有「南台灣乳癌第一刀」美譽的高醫院長侯明鋒明天將親自到台東南迴地區為民眾看診，他希望將來每個月都能來台東門診。

「我不只帶領高醫醫療團隊進駐，我自己也下去服務」，高雄醫學大學附設中和紀念醫院院長侯明鋒5月29日將親自到醫療資源匱乏的台東南迴線大武衛生所提供「乳房外科」門診。

台東縣衛生局表示，大武衛生所自5月開始提供1週1診次的「眼科」、「皮膚科」、「耳鼻喉科」遠距視訊醫療門診服務。這次又新增「乳房外科」門診，讓當地居民知道後讚嘆，「哇，現在看病的選擇越來越多了」、「原來高雄與台東這麼近喔」。

大武衛生局表示，侯明鋒有「南台灣乳癌第一刀」的美譽，也是全台灣乳癌外科權威，畢生投入乳癌防治工作超過20年，更鼓舞了無數「少奶奶」找回生命的力量；高醫附院在他的帶領下，民國106年、107年連續2年在國健署癌症防治績優單位評比中，獲得「乳癌生命搶救王」第1名。

「報告各位鄉親一個好消息，國內乳房外科權威高明鋒院長要來了」大武衛生所主任盧克凡知道高明鋒願意到台東門診時，在第一時間告知南迴線鄉親。

盧克凡說，其實侯院長相當的忙碌，感念3、40年前曾於大武服務，鄉民的友善和熱情，於是排除萬難希望能夠幫助這裡的鄉親，每個月來一次台東縣為大家服務。

民國108年2月起高醫提供大武衛生所肝膽胰內科、骨科、腎臟內科、心臟內科、胃腸內科等專科醫療服務，醫師陣容非常堅強，現在院長侯明鋒更親自上陣為台東偏鄉的醫療把脈。