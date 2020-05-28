高雄哈瑪星歷史建築代天宮綺麗再現 按金彩繪細緻還原
高雄哈瑪星地方信仰中心「代天宮」為歷史建築，建於民國40年，廟方為妥善修復文化資產及傳統匠師作品，去年啟動修復工程，以最高標準進行建築、彩繪、剪黏等繁複細膩修復作業。在專業師傅細心巧手下，彩繪已見初步修復成果，名師墨跡逐步還原。
高雄代天宮已近70年歷史，於民國98年登錄為歷史建築，內有眾多的傳統藝術作品。建築本體為傳統閩式格局，採「歇山重簷」樣式，格局嚴謹，包括三川五門、前拜殿、正殿、後殿、左右護龍等，是戰後臺灣早期興建的廟宇之一。現存代天宮內屬於創廟初期的作品，如潘麗水、潘岳雄、陳玉峰及陳壽彝的彩繪作品；葉經義的木雕；蔡元亨的書法；葉鬃及葉進益、葉進祿的剪粘作品，以及金登富的紙雕，相當可觀。其中潘麗水、潘岳雄父子及陳壽彝、葉經義與葉進祿，都曾獲得「薪傳獎」的殊榮。
為保存廟宇精湛的工匠藝師作品，廟方延請知名的「名襄文化」彩繪修護團隊，修復的主要內容包含剪黏、泥塑、大木構架、彩繪、灰作等，工程預定112年底竣工。
高雄代天宮表示，修護團隊以紅外線攝影機進行作品修復，經由紅外線照片判讀，一筆一畫仔細還原作品細節。看見隱蔽在油煙與塵埃中的綺麗畫作重見天日，參與修復團隊及廟方都相當感動。修復過程漫長且備極艱辛，大家都期待著修復再啟之日，能呈現瑰麗成果。
彩繪修復團隊名襄文化表示，此次清潔的按金彩繪構件，如其名是綜合了彩繪、設色與貼金箔的表現形式。團隊修復時需針對各彩繪作品逐一判別，分析其類型、位置、用料、保存情形等各項因素，才能視保存情形進行細膩的清潔。如果彩繪缺失面積過大，則嚴謹考證作品背景脈絡後，進行精緻的仿作。
高雄市文化局表示，從文化部「興濱計畫」推動以來，哈瑪星地區的文化資產接力進行修復工程，不僅公有文化資產修復，私有文資點代天宮也自主進行修復，顯見廟方用心保存及再現歷史風華的行動力。文化局期許代天宮這次修復工程，透過彩繪修復師的巧手，讓廟宇承載的文化價值延續下去，與興濱計畫重現的各時代建築群，一起構築多元豐富的文化地景。
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