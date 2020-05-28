快訊

蓋齊公園7年後：「土耳其之春」的平反謀算？

「香港人道援助專案」怎落實？ 陸委會：依政府主導四項原則

聽新聞
test
0:00 / 0:00

金門發尋人通告 急尋曾在金東戲院任放映師的老兵

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金東電影院內的放映機，經文化園區委託台灣電影文化資產保存協會理事長井迎瑞率隊維護，即將於金門歷史民俗博物館展出，上面有不少昔日阿兵哥的塗鴉。記者蔡家蓁／攝影
金東電影院內的放映機，經文化園區委託台灣電影文化資產保存協會理事長井迎瑞率隊維護，即將於金門歷史民俗博物館展出，上面有不少昔日阿兵哥的塗鴉。記者蔡家蓁／攝影

金門縣金東電影院已列為歷史建築，縣文化園區管理所最近尋找早年擔任放映師的老兵，希望邀請重返金門談過往故事。放映機上塗鴉留言寫著台北兵、TACO、彰化兵、盛昌、文凱等字樣和梯次，都被列為尋找對象。

金東電影院建於1960年，昔日是東半島最知名軍戲院，其中一部放映機上塗鴉留言寫著「TACO、1776T、99.2.1」， 被列為尋找對象之一，園區發起「TACO你在哪裡？」尋找老兵活動。

電影院有歷史意義，也具建築價值，院名由知名「民國草聖」于右任親筆題字，縣府依據文化資產保存法2003年公告為歷史建築。如今電影院歇業多年，放映室內有2部放映機，組件鏽蝕瀕臨報廢，經文化局、金沙鎮公所現勘後，文化園區委託台灣電影文化資產保存協會理事長井迎瑞團隊維護，經過2個多月維護組裝，將在金門歷史民俗博物館展出。

金門文化園區管理所所長盧根陣表示，井迎瑞教授團隊在維護放映機機組件過程中，發現放映機身上，留下許多當前曾在前線擔任放映師的弟兄們之塗鴉，TACO是其中一件在放映機上之塗鴉留言，另有，最早的1533梯次，最近為1858梯次等，或是1690梯次台北兵、1764 梯次的彰化兵、1831梯次的盛昌、1858梯次的文凱等塗鴉留言。

他認為，這些塗鴉不僅別具意義，更有助於瞭解當時金門電影放映情形以及影業之發展，無疑是另類文獻，才發起《TACO 你在哪裡？》尋找老兵活動。

盧根陣說，電影院擔任放映兵的戰士，真實姓名尚未查出，希望能找到TACO和其他放映兵重回金門，向金門歷史民俗博物館典藏組報到，以便重建金東電影院或金門電影放映情景。洽詢電話（082）351030。

金東電影院內的放映機，經文化園區委託台灣電影文化資產保存協會理事長井迎瑞率隊維護，即將於金門歷史民俗博物館展出。記者蔡家蓁／攝影
金東電影院內的放映機，經文化園區委託台灣電影文化資產保存協會理事長井迎瑞率隊維護，即將於金門歷史民俗博物館展出。記者蔡家蓁／攝影
金東電影院內的放映機，當中有一部上頭寫著TACO等字樣，金門文化園區發起《TACO 你在哪裡？》尋找老兵活動。圖／金門縣文化園區管理所提供
金東電影院內的放映機，當中有一部上頭寫著TACO等字樣，金門文化園區發起《TACO 你在哪裡？》尋找老兵活動。圖／金門縣文化園區管理所提供
有60年歷史的金東電影院，具歷史文化意義與建築價值，當中「金東電影院」的院名還是由知名的草聖于右任親筆所題。記者蔡家蓁／攝影
有60年歷史的金東電影院，具歷史文化意義與建築價值，當中「金東電影院」的院名還是由知名的草聖于右任親筆所題。記者蔡家蓁／攝影

電影 金門 歷史建築

延伸閱讀

TACO你在哪 金門尋金東放映兵

新冠肺炎疫情趨緩 金門教育活動逐步開放

防疫不鬆懈 金門縣府政風處號召志工趕制口罩套送學童

疫情趨緩 金門縣府宣布大型活動解禁

相關新聞

影／雷雨夜襲高雄 岡山人吶喊：起床多了好多條河流

高雄市今天凌晨起雷雨交加，尤其岡山、燕巢地區雨勢猛烈，短短三個小時內，累積雨量就超過130mm；嘉興橋下興南巷也因抽水不...

高雄哈瑪星歷史建築代天宮綺麗再現 按金彩繪細緻還原

高雄哈瑪星地方信仰中心「代天宮」為歷史建築，建於民國40年，廟方為妥善修復文化資產及傳統匠師作品，去年啟動修復工程，以最...

金門發尋人通告 急尋曾在金東戲院任放映師的老兵

金門縣金東電影院已列為歷史建築，縣文化園區管理所最近尋找早年擔任放映師的老兵，希望邀請重返金門談過往故事。放映機上塗鴉留...

好康在這裡／搶端午商機 飯店秀「粽」藝

新冠肺炎疫情漸歇，適逢端午假期將至，觀光業開始回溫，業者力搶商機，高雄福華大飯店推出1泊4食住房專案，入住送早、午、下午...

高雄港埠旅運中心 議員喊轉型

高雄港埠旅運中心明年完工在即，但民進黨議員郭建盟認為，有無敵海景的大樓只做港務公司辦公室，缺乏效益，不如換成米其林餐廳進...

疫情趨緩 金門縣府宣布大型活動解禁

新冠肺炎疫情趨緩，金門縣政府今天表示，配合中央流行疫情指揮中心「防疫新生活運動」，金門各高級中等以下學校及幼兒園（所）規...

高雄防災二級開設 韓國瑜臨砍行程坐鎮

高雄市昨夜起雷雨交加，大雨下不停，高雄市政府防災應變中心今早8點30分進入二級開設，市長韓國瑜臨時取消到美濃觀光局的活動...

旗津、前鎮上午3小時內累積雨量破百

高雄市昨夜起雷雨交加，部分行政區時雨量已超過百毫米，因應大雨來襲，南橫公路梅山口至天池路段今實施預警性封閉，氣象局亦發布...

金門衛生所調整口罩販售時間 6月起假日不賣口罩

隨著國內疫情趨漸平穩，口罩購買多元管道陸續上路， 金門縣政府今天表示，6月起衛生所口罩販售時間為星期一至星期五，健保藥局...

短肢領航鯨擱淺屏南海邊 海巡弟兄貼心照護仍不幸死亡

屏東縣枋山鄉茉莉灣沙灘昨天中午發現1隻鯨豚擱淺，海巡人員到現場發現鯨豚尚有氣息，先在沙灘上挖洞灌水，覆蓋濕涼被及潑灑海水...

取消其他市政行程 韓國瑜主持應變會議防雨災

中央氣象局發布豪雨特報，受鋒面影響，今天台南、高雄從昨晚到今天上午大雨不斷，高雄市政府今天上午8點30分啟動0527豪雨...

梅雨鋒面又來 南橫公路天池路段明天預警性封路

受梅雨鋒面影響，高雄山區明日可能會達大雨等級，公路總局針對台20線南橫公路梅山口至天池路段發布預警性封路訊息。甲仙工務段...

熱門新聞

來當微電影主角 台中少年警察隊邀學子一起「shoot」

疑種苗出包害減產 埔里百香果農怒、農委會要查

竹縣五峰鄉甜桃正值產季 周末辦展售會促銷

紓解淡水塞車噩夢 淡北道路最快110年動工

滂沱大雨過後 高雄副市長李四川：清淤治水見效

影／口罩管制將解禁 華新觀光工廠擬6月6日重新開放

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。