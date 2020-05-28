金門發尋人通告 急尋曾在金東戲院任放映師的老兵

金門縣金東電影院已列為歷史建築，縣文化園區管理所最近尋找早年擔任放映師的老兵，希望邀請重返金門談過往故事。放映機上塗鴉留言寫著台北兵、TACO、彰化兵、盛昌、文凱等字樣和梯次，都被列為尋找對象。

金東電影院建於1960年，昔日是東半島最知名軍戲院，其中一部放映機上塗鴉留言寫著「TACO、1776T、99.2.1」， 被列為尋找對象之一，園區發起「TACO你在哪裡？」尋找老兵活動。

電影院有歷史意義，也具建築價值，院名由知名「民國草聖」于右任親筆題字，縣府依據文化資產保存法2003年公告為歷史建築。如今電影院歇業多年，放映室內有2部放映機，組件鏽蝕瀕臨報廢，經文化局、金沙鎮公所現勘後，文化園區委託台灣電影文化資產保存協會理事長井迎瑞團隊維護，經過2個多月維護組裝，將在金門歷史民俗博物館展出。

金門文化園區管理所所長盧根陣表示，井迎瑞教授團隊在維護放映機機組件過程中，發現放映機身上，留下許多當前曾在前線擔任放映師的弟兄們之塗鴉，TACO是其中一件在放映機上之塗鴉留言，另有，最早的1533梯次，最近為1858梯次等，或是1690梯次台北兵、1764 梯次的彰化兵、1831梯次的盛昌、1858梯次的文凱等塗鴉留言。

他認為，這些塗鴉不僅別具意義，更有助於瞭解當時金門電影放映情形以及影業之發展，無疑是另類文獻，才發起《TACO 你在哪裡？》尋找老兵活動。