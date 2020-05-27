澎湖離島海域多物種放流 充裕海洋資源

農委會水產試驗所澎湖海洋生物研究中心繼在湖西菓葉海域放流萬尾條石鯛後，今天也在馬公虎井海域放流5000尾種苗，並同步於七美海域放流白棘三列海膽與銀塔鐘螺等，充裕海洋漁業資源。

水試所澎湖海洋生物研究中心主任謝恆毅表示，為充裕澎湖海洋漁業資源，今年起嘗試多種澎湖在地生態功能物種及經濟物種進行種苗生產，希望達到「生態功能修復」及「棲地資源豐育」。

繼15日在湖西菓葉海域放流萬尾條石鯛後，今天選在馬公虎井嶼與社區巡守隊們一起放流5000尾條石鯛種苗，同時也選在七美海域放流白棘三列海膽1000粒與銀塔鐘螺等，揭開離島多物種豐育序曲。

謝恆毅表示，澎湖過去放流魚苗或貝類，考量交通運輸因素，大都選在馬公本島周邊海域，今年首度選在虎井嶼、七美嶼以及南方四島來放流，預定6月中再放流，期讓澎湖海域環境資源更豐富。