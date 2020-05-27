快訊

美國務院宣布香港已無法自治 將衝擊美對港貿易特殊待遇

澎湖離島海域多物種放流 充裕海洋資源

中央社 / 澎湖縣27日電

農委會水產試驗所澎湖海洋生物研究中心繼在湖西菓葉海域放流萬尾條石鯛後，今天也在馬公虎井海域放流5000尾種苗，並同步於七美海域放流白棘三列海膽與銀塔鐘螺等，充裕海洋漁業資源。

水試所澎湖海洋生物研究中心主任謝恆毅表示，為充裕澎湖海洋漁業資源，今年起嘗試多種澎湖在地生態功能物種及經濟物種進行種苗生產，希望達到「生態功能修復」及「棲地資源豐育」。

繼15日在湖西菓葉海域放流萬尾條石鯛後，今天選在馬公虎井嶼與社區巡守隊們一起放流5000尾條石鯛種苗，同時也選在七美海域放流白棘三列海膽1000粒與銀塔鐘螺等，揭開離島多物種豐育序曲。

謝恆毅表示，澎湖過去放流魚苗或貝類，考量交通運輸因素，大都選在馬公本島周邊海域，今年首度選在虎井嶼、七美嶼以及南方四島來放流，預定6月中再放流，期讓澎湖海域環境資源更豐富。

澎湖 馬公 海膽

延伸閱讀

馬公金色雙島追夕陽 限量版明信片留回憶

疑種苗出包害減產 埔里百香果農怒、農委會要查

疑種苗出包 南投百香果恐銳減

全球華文學生文學獎 澎湖國中生陳佩君新詩摘冠

相關新聞

疫情趨緩 金門縣府宣布大型活動解禁

新冠肺炎疫情趨緩，金門縣政府今天表示，配合中央流行疫情指揮中心「防疫新生活運動」，金門各高級中等以下學校及幼兒園（所）規...

高雄防災二級開設 韓國瑜臨砍行程坐鎮

高雄市昨夜起雷雨交加，大雨下不停，高雄市政府防災應變中心今早8點30分進入二級開設，市長韓國瑜臨時取消到美濃觀光局的活動...

旗津、前鎮上午3小時內累積雨量破百

高雄市昨夜起雷雨交加，部分行政區時雨量已超過百毫米，因應大雨來襲，南橫公路梅山口至天池路段今實施預警性封閉，氣象局亦發布...

金門衛生所調整口罩販售時間 6月起假日不賣口罩

隨著國內疫情趨漸平穩，口罩購買多元管道陸續上路， 金門縣政府今天表示，6月起衛生所口罩販售時間為星期一至星期五，健保藥局...

短肢領航鯨擱淺屏南海邊 海巡弟兄貼心照護仍不幸死亡

屏東縣枋山鄉茉莉灣沙灘昨天中午發現1隻鯨豚擱淺，海巡人員到現場發現鯨豚尚有氣息，先在沙灘上挖洞灌水，覆蓋濕涼被及潑灑海水...

取消其他市政行程 韓國瑜主持應變會議防雨災

中央氣象局發布豪雨特報，受鋒面影響，今天台南、高雄從昨晚到今天上午大雨不斷，高雄市政府今天上午8點30分啟動0527豪雨...

高雄城市探險 6月和動物住一晚

後疫情時期拚觀光！隨著疫情趨緩，高雄大力行銷城市特色遊程，6月主題是「城市探險月」，白天可到柴山古道探險，晚上在壽山動物...

落實高雄一家 公車小黃全國第一

高雄市有51條公車式小黃路線，擴及31個行政區，數量高居全國第一。市府交通局昨天發表公車式小黃服務偏鄉成果，高雄市杉林區...

叫我第一名／楊建新研發「戰豆」 咖啡帶酒香

職業軍人楊建新退役前跟著同事喝咖啡，從愛喝到學煮咖啡，5年前和妻子何麗員從台灣返回金門開咖啡店，推廣咖啡文化，還研發出帶...

照護勞工健康 高雄智慧職場啟航

高雄巿衛生局今年申請經濟部工業局「智慧職場健康共照應用服務計畫」，昨天高雄市長韓國瑜宣布「高雄智慧職場、健康啟航」，以高...

梅雨鋒面又來 南橫公路天池路段明天預警性封路

受梅雨鋒面影響，高雄山區明日可能會達大雨等級，公路總局針對台20線南橫公路梅山口至天池路段發布預警性封路訊息。甲仙工務段...

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

window.location.href="https://oops.udn.com/oops/story/6703/3880343?utm_source=udnnews&utm_medium=dai

熱門新聞

大雨下不停 南橫預警封閉 旗津、前鎮列一級淹水警戒

侯友宜：新北市宣布解封室內外人數限制及卡拉OK

高雄豪雨 三國通道匝道淹水封閉中

來當微電影主角 台中少年警察隊邀學子一起「shoot」

疑種苗出包害減產 埔里百香果農怒、農委會要查

竹縣五峰鄉甜桃正值產季 周末辦展售會促銷

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。