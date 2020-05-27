馬公金色雙島追夕陽 限量版明信片留回憶

隨著新冠肺炎疫情趨緩，澎湖旅遊市場也逐步開展，馬公市「金色雙島追夕陽2.0」活動今天起航，還同步推出限量版雙島手繪明信片2000張，為遊程作最美好的回憶。

馬公市長葉竹林表示，「金色雙島追夕陽」活動，是指馬公所轄的桶盤、虎井2處離島，為國人前往南海旅遊的熱門景點之一，去年委由澎湖導遊領隊工會首度推出，每人新台幣500元，短短3個月，吸引1400人次登島旅遊，風評不錯，其中虎井嶼還獲得觀光局2020經典小鎮，旅遊市場被看好。

葉竹林表示，隨著國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情趨緩，部分管制都將在近期解禁，市所率先推出「金色雙島追夕陽2.0」活動，一起體驗離島漁村文化、島嶼美景與美食等，以活絡振興離島商機。

市所指出，今年的「金色雙島追夕陽2.0」活動，同步推出限量版雙島手繪明信片2000張，讓遊客為旅程留下最美好的回憶。