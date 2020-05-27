新冠肺炎疫情趨緩 金門教育活動逐步開放

金門縣政府教育處今天表示，如畢業典禮等大型活動，依中央流行疫情指揮中心「防疫新生活運動」規範辦理，免受室內100人以下、室外500人以下限制。游泳池也可望近期開放。

隨著新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情在台灣地區有緩解趨勢，教育處表示，配合中央流行疫情指揮中心「防疫新生活運動」，金門縣高中以下學校及幼兒園所規劃校外教學和畢業旅行、戶外教育等活動將逐步放寬，但仍必須配合中央流行疫情指揮中心發布的相關指引辦理。

由於各級學校畢業典禮在即，教育處長羅德水指出，依「防疫新生活運動」規範，畢業典禮免受室內100人以下，室外500人以下限制。他說，放寬規定前，各校表示會簡單辦理，例如限制家長參加人數；現在放寬後，各校將在規範內儘可能讓更多人參加。

至於縣府所屬各級國中小校園校外教學部分，羅德水表示，金門島內將持續開放，但赴台灣和國外仍然停止。

夏天來臨，民眾期待能開放游泳池戲水消暑，教育處表示，游泳池和縣立體育場館逐步開放事宜還在商議中，將在近期公告周知。有關縣府所屬各級國中小校園開放式運動空間，將延續4月21日的防疫政策，在非上課時間開放，請民眾依各校規定辦理。

有關社區大學開課部分，教育處指出，109年春季班室外、室內課程已分別在3月16日、4月13日開課，開課仍將依社區大學因應嚴重特殊傳性肺炎疫情防護措施處理原則規定辦理。