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高市交通事故死者增 要強化防禦駕駛

中央社 / 高雄27日電

高雄市府今天發布數據，1至4月造成人員當場或24小時內死亡的A1事故達85人，較去年多3.6%。交通局允諾加強宣導要用路人有「防禦駕駛」意識，讓交通事故死傷人數降至最低。

高雄市今天召開道安會報，由市長韓國瑜主持，對於高雄市民機車使用率逾70%居六都之冠，要求道安會報團隊要努力並宣導克服防範事故及傷亡人數，尤其要年輕及高齡者提升其風險意識，才能有效降低傷亡。

交通局統計，今年1至4月A2（造成人員受傷或超過24小時死亡之交通事故）事故受傷1萬9298人，較去年同期減少2275人，降低約10.5%；其中騎機車事故占約66%，18至24歲年輕族群及65歲以上高齡者最多。

但A1（造成人員當場或24小時內死亡之交通事故）事故，1至4月85人較去年多3.6%，交通局說會透過工程執法教育再加強肇事防治。

交通局允諾今年開發高中職交通安全教案，探討騎機車發生事故的個人肇因，並與教育局合作推廣及辦理教案培訓活動，加強交通安全教育的深度與廣度。

交通局說明，機車肇因以未注意車前狀況、未依規定讓車、違反號誌管制或指揮、超速、轉彎未依規定等為主；並允在執法上針對易肇事違規行為做取締，教育宣導「防禦駕駛」，要以用路人對路口危險認知採取的反應動作為主軸，以提升交通安全。

事故 高雄市

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