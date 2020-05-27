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昇恆昌拍賣會 明起4天在台中好運來宴展中心開賣
疫情使得機場免稅店沒有生意，昇恆昌免稅商店明起一連4天在台中市好運來宴展中心開賣，銷售的物品包括精品、皮件、服飾、鞋款和鑽石、珠寶等；機場免稅店有的，拍賣會上都有。
好運來人員指出，昇恆昌上個月曾在台中國際機場舉辦過一次拍賣會，吸引大批民眾前往，讓機場出現久違的人潮，此次則是租用好運來宴展中心的大型會場空間，再進行一次拍賣會。
目前已知，精品、皮件、服飾、鞋款和手表都是3折起，GIA鑽石7折起、珠寶飾品5折起，美妝香氛和保養品7折起，還有進口頂級巧克力買一送一的獨家優惠。
好運來人員指出，好運來宴展中心做的都是團客和大型婚宴等，受疫情影響目前生意還未恢復，期盼昇恆昌的拍賣會帶來人潮，也讓生意連帶受惠。
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