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美國務院宣布香港已無法自治 將衝擊美對港貿易特殊待遇

高雄港埠旅運中心將完工 郭建盟籲辦公室改米其林餐廳

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
民進黨高雄市議員郭建盟。圖／郭建盟提供
民進黨高雄市議員郭建盟。圖／郭建盟提供

高雄港埠旅運中心明年完工在即，但民進黨議員郭建盟認為，有無敵海景的大樓只做港務公司辦公室，缺乏效益，不如換成米其林餐廳進駐，盼市府去函向中央爭取。市府海洋局長趙紹廉表示認同，允諾這周就會去函向港務公司和交通部轉達。

前市長陳菊任內提出亞洲新灣區計畫，在港區碼頭推動海洋文化及流行音樂中心、高雄港埠旅運中心等重大公共建設，建設經費多由中央補助。其中高雄港埠旅運中心斥資約45億籌建，2013年動工，預計2021年完工啟用，由港務公司轄管。

郭建盟今議會質詢指出，受到新冠肺炎疫情影響，明年將完工的高雄港埠旅運中心似乎「生不逢時」，令人擔憂。為了讓該建築能為高雄帶來最大效益，他建議原本規畫為港務公司辦公室的5到13樓，打造為亞灣米其林海景餐飲購物中心。

郭建盟說，港務公司辦公室在有無敵海景的旅運大樓中，猶如台北市府進駐101大樓辦公，浪費可惜。若出租，根據周邊租金行情，每月租金可達360萬元。若把9層辦公室換9間米其林餐廳，觀光效益更是可觀。

郭建盟呼籲高市府去函行政院，以港市共利與高雄港灣長遠發展為重，立即將港埠旅運中心進行樓層設計變更，「雖然港務公司可能覺得無辜，房子蓋太漂亮要被趕，但不得不說，這對高雄觀光效益有很大助益，盼市府勇敢向中央開口」。

海洋局長趙紹廉說，他非常佩服也認同郭建盟的看法，郭的看法跟他一樣，市府一定會跟港務公司和交通部轉達，「這點一定會做、會去努力」，並允諾這周就會以海洋局名義向中央去函。

高雄港 米其林 新冠肺炎

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