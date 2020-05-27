「矮肥短」蘋果絲瓜難種植 里港農民憑務農經驗駕馭
屏東縣里港鄉農民李文彥（44歲）從小就協助家中務農，長大後，身兼學校體育教練，仍不忘經營家中所留下的農產，並憑藉20幾年的務農經驗，駕馭難以種植的蘋果絲瓜，不僅如此，他還申請到產銷履歷驗證，且僅以約2分地，種植600株蘋果絲瓜並且在市面上穩定供貨。
種植蘋果絲瓜李文彥並非第一人所種，主要因蘋果絲瓜管理不易，讓許多人因種植麻煩而放棄，反觀李文彥卻憑藉的多年務農經驗，歷經4年的時間，找出一套適合栽種蘋果絲瓜的方法。
李文彥表示，蘋果絲瓜種植時難以管理，且果實易裂，尤其近期碰上雨季，造成裂果的情形會更嚴重，因此，自己研發防治方法，不僅不會發生果裂，反而讓一株蘋果絲瓜增加到5到6條。
雖然蘋果絲瓜一年四季都可種，但在夏季產量最高，而李文彥則把握時機，將蘋果絲瓜以網室栽種並養蜂幫忙授粉，因此，他所種植的蘋果絲瓜特別清甜，口感清脆，且瓜肉細緻還少籽。
此外，李文彥不僅能駕馭難以種植的蘋果絲瓜，還申請到產銷履歷驗證，此舉不僅保證安全衛生健康，且僅以約2分地，種植600株的方式，穩定向部分量販超市及大通路供貨。
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