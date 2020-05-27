防疫不鬆懈 金門縣府政風處號召志工趕制口罩套送學童
新冠肺炎(COVID-19)疫情持續在全球延燒，近來國內疫情雖有趨緩，但防疫工作仍不可鬆懈，金門縣府政風處今天表示，廉政志工團隊結合民生及水頭社區、木蘭志工隊及康復之友康心日作坊夥伴們，辦理2場「手工縫紉口罩套」活動，製作710副立體口罩，將贈送給烈嶼地區的學童與家長。
金門縣政風處處長陳治平表示，縣府在積極執行防疫作為下，指導全縣民眾勤洗手、外出戴口罩等作法，對防範疫情產生相當好的效果，因全民積極防疫，口罩成為日常生活不可或缺之必需品，志工們對於疫情防護更能感同身受，這次邀請手作經驗豐富的謝靜琪老師，將其專業轉化為實用，指導志工夥伴們一針一線用心縫製口罩套，除了保護小朋友以外，也能減少每日丟棄口罩所製造的廢棄物，為金門地區環境保護盡一份心力。
此次參與活動的志工們相當踴躍，其中1位志工媽媽表示，她家裡也有幼齡的小孫子，所以滿懷愛心縫製口罩套贈送給需要的小朋友，感到特別有意義；政風處也表示，此次製作的710副立體口罩，已陸續贈予烈嶼鄉國小、幼兒園學童及家長。
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