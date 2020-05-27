疫情趨緩 金門縣府宣布大型活動解禁

新冠肺炎疫情趨緩，金門縣政府今天表示，配合中央流行疫情指揮中心「防疫新生活運動」，金門各高級中等以下學校及幼兒園（所）規劃校外教學(含畢業旅行)、戶外教育等活動的相關防疫措施，將配合進行調整與放寬，其中大型活動辦理(含畢業典禮)也將「解禁」，免受室內100人以下，室外500人以下限制。

金門縣教育處表示，因應疫情趨緩，相關的校園措施也將調整或放寬，包括縣府所屬各級國中小校園開放式運動空間，將於非上課時間開放，請民眾依各校規定辦理。

而各國中小校園校外教學部分，金門島內將持續開放，但赴台灣和赴國外仍停止。至於各級國中小畢業典禮部分，免受室內100人以下，室外500人以下限制，也就是可以照常舉行，但仍應依中央流行疫情指揮中心最新指示配合辦理。

社區大學開課部分，109年春季班室外課程已於3月16日開課，室內課程已於4月13日開課，開課仍將依社區大學因應嚴重特殊傳性肺炎疫情防護措施處理原則規定辦理。

有關縣體育場館(含游泳池)逐步開放事宜，據了解，包括相關人數等尚在商議中，將於近期公告周知。

教育處也提醒，各大型活動應採取實名制，確實執行人流管制及環境的清潔消毒。因應未來疫情可能發展變化，後續辦理大型活動仍應依中央流行疫情指揮中心最新指示配合辦理。