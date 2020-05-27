金門衛生所口罩販售 6月1日起縮短為週一至週五

隨著疫情趨漸平穩，口罩購買多元管道陸續上路，金門縣衛生局今天表示，為體恤衛生所人員辛勞，自6月1日起衛生所口罩販售時間縮短為週一到週五，健保藥局販售時間則不變。

衛生局發布新聞表示，民眾透過口罩實名制3.0網路預購人數越來越多，有鑑於網路通路、超商預購等多元口罩購買管道已經陸續上路，台灣地區新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情有緩解趨勢，為體恤衛生所協助口罩實名制人員的辛勞，自6月起，金門縣各衛生所口罩販售時間調整為週一至週五，週末和週日不再提供服務。

至於健保藥局則依現行販售時間不變。衛生局說，民眾可透過手機「健保快易通」APP、電腦eMask口罩預購系統網站，以及超商持健保卡插卡方式預購口罩，也可到健保藥局購買，但提醒民眾，出發前先打電話確認藥局是否營業，以及口罩剩餘量，以免白跑一趟。

衛生局表示，口罩實名制3.0越來越多元便利，金門縣鄉鎮公所也提供操作協助，民眾可多加利用網路預購方式購買口罩，節省排隊購買口罩時間。