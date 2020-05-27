高雄「東高慢食旅」起跑 疫後邀你暢遊高雄後花園

新冠肺炎後疫情時代，百廢待舉。高雄市選定東高雄九區為起點，全力振興旅遊，今早首推「東高慢食旅」觀光品牌，也展示多元交通、物聯網平台APP及區域旅遊三軸線遊程，宣告安心旅遊的階段已經啟動。

高雄市政府定調2020年為區域觀光元年，第一棒由東高雄出擊，觀光局長邱俊龍說，東高雄有好山好水，更匯聚閩南、客家、原民、滇緬等不同族群文化，形成獨有的風土故事與飲食文化，值得安排深度遊程。

東高雄旅遊聯盟理事長吳文豪表示，東高雄九區具有極富特色的自然環境，文化底蘊豐富，素有「高雄後花園」稱譽。在地業者與高市府攜手打造的「東高慢食旅」觀光旅遊品牌，相信未來在台灣，甚至亞洲一定會受歡迎。

東高雄九區，也是俗稱的「大旗美地區」，因幅員廣大，交通偏遠，長期缺乏資源整合，不過高雄市觀光現在透過金建旅行社及和運、大都會車隊共同成立東高慢食旅車隊，以半日遊、全日遊包車型態提供民眾多元交通選擇，民眾可前往車隊提供的推薦景點，也能與車隊討論客製化行程。

邱俊龍也說，因應物聯網時代，觀光局已整合東高九區推薦景點、認證店家、好客民宿、溫泉標章及美食店家名單、購物商城等資訊，推出「東高慢食旅」APP，民眾一機在手，即可掌握豐富的旅遊資訊。目前共有9家店家獲得「東高慢食旅」認證，第二階段會再輔導10家加入服務行列。