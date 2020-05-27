40名長者走入校園體驗「幸福學園一日大學」活動

大仁科技大學今天上午10時許舉辦「幸福學園一日大學」活動，共邀請40多名長者前來參與，並由大仁科技大學社會工作系帶領長者體驗活動，由餐旅管理系製作營養膳食供長者食用，以及資訊工程與娛樂科技系透過智慧機器人與長輩互動體驗，並以此落實學校在地服務的社會責任。

70歲的邱姓婦人表示，從三地門鄉口社部落文化健康站得知這個活動，所以特地來報名參加。邱姓婦人還說，平常沒什麼機會可以進到大學，這次來到這裡不僅能吃到好吃的午餐，還能跟機器人互動，所以覺得非常新奇。

大仁科技大學人文暨社會學院院長黃鼎倫表示，樂齡大學等活動，已經在大仁科技大學持續了6年，這次接了USR大學社會責任實踐計畫，因此以樂齡大學的概念再延伸，擴大成「幸福學園一日大學」活動，也期望藉此讓大學在地服務與學習實質化。

黃鼎倫還說，「幸福學園一日大學」活動已經籌備了5個多月，起初受疫情影響，因此在活動的安排碰到不少困難，所幸4月以後疫情逐漸趨緩，才能讓這次活動順利舉辦。

大仁科技大學資訊工程與娛樂科技系副教授蔡安朝表示，利用華碩的Zenbo機器人，配合社工落實USR計畫，並提供Zenbo機器人常駐部落或日照中心與長者互動，一來不讓長者在家無聊，此外也希望透過機器人讓部落的長者接收新知識與新資訊。

大仁科技大學校長郭代璜表示，面對台灣社會逐漸高齡化，對於老人的健康與照顧，一直是學校所關心的議題之一，因此，在2014年便開始執行樂齡大學，而今年希望能透過「幸福學園一日大學」活動，讓長者透過新的科技打造成讓長者開啟「第三人生」。