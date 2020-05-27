金門衛生所調整口罩販售時間 6月起假日不賣口罩

隨著國內疫情趨漸平穩，口罩購買多元管道陸續上路， 金門縣政府今天表示，6月起衛生所口罩販售時間為星期一至星期五，健保藥局則依現行販售時間不變，希望讓衛生所人員可以有休息的時間。

金門衛生局表示，民眾透過口罩實名制3.0網路預購人數越來越多，有鑑於網路通路、超商預購等多元口罩購買管道已經陸續上路，為體恤衛生所協助口罩實名制人員的辛勞，自6月1日起，本縣各衛生所口罩販售時間調整為星期一至星期五，健保藥局則依現行販售時間不變。

民眾可透過手機「健保快易通」APP、電腦eMask口罩預購系統網站以及超商持健保卡插卡方式預購口罩，也可到健保藥局購買口罩，但提醒您出發前先打電話確認藥局是否營業及口罩剩餘量。此外，鄉鎮公所也提供操作協助，鄉親可多加利用網路預購方式購買口罩，節省排隊購買口罩時間。