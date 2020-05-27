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短肢領航鯨擱淺屏南海邊 海巡弟兄貼心照護仍不幸死亡
屏東縣枋山鄉茉莉灣沙灘昨天中午發現1隻鯨豚擱淺，海巡人員到現場發現鯨豚尚有氣息，先在沙灘上挖洞灌水，覆蓋濕涼被及潑灑海水，並緊急通報中華鯨豚協會與成大海洋生物暨鯨豚研究中心，鯨豚研究中心判定為短肢領航鯨，但獸醫趕至前已失去生命跡象，由中心帶回解剖了解死因。
南部分署第六岸巡隊楓港安檢所於昨(26)日中午接獲民眾通報，位於屏東縣枋山鄉台一線茉莉灣沙灘有乙隻鯨豚擱淺，海巡人員抵達現場後發現鯨豚於岸際擱淺且生命跡象微弱，遂通報成大鯨豚研究中心，中心獸醫判定為短肢領航鯨方
海巡人員依指示覆蓋濕涼被及潑灑海水並於領航鯨周圍挖設渠道，持續為領航鯨保濕以延續生命，可惜在研究中心獸醫抵達前，已不幸失去生命跡象；獸醫初步量測體長約340公分，寬約103公分，檢視發現領航鯨身上有處外傷，運回研究中心解剖了解死因。
短肢領航鯨為母系社會，一群多為10至30隻個體，偶而可達50或數百隻；短肢領航鯨會並肩前進，隊形可達數公里寬偏好深水海域，如峽谷上方或大陸棚邊緣，烏賊季外的時期多出現於外海，分布於熱帶、亞熱帶與暖溫帶海域，台灣東方外海與屏東西南方海域有紀錄。
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