短肢領航鯨擱淺屏南海邊 海巡弟兄貼心照護仍不幸死亡

屏東縣枋山鄉茉莉灣沙灘昨天中午發現1隻鯨豚擱淺，海巡人員到現場發現鯨豚尚有氣息，先在沙灘上挖洞灌水，覆蓋濕涼被及潑灑海水，並緊急通報中華鯨豚協會與成大海洋生物暨鯨豚研究中心，鯨豚研究中心判定為短肢領航鯨，但獸醫趕至前已失去生命跡象，由中心帶回解剖了解死因。

南部分署第六岸巡隊楓港安檢所於昨(26)日中午接獲民眾通報，位於屏東縣枋山鄉台一線茉莉灣沙灘有乙隻鯨豚擱淺，海巡人員抵達現場後發現鯨豚於岸際擱淺且生命跡象微弱，遂通報成大鯨豚研究中心，中心獸醫判定為短肢領航鯨方

海巡人員依指示覆蓋濕涼被及潑灑海水並於領航鯨周圍挖設渠道，持續為領航鯨保濕以延續生命，可惜在研究中心獸醫抵達前，已不幸失去生命跡象；獸醫初步量測體長約340公分，寬約103公分，檢視發現領航鯨身上有處外傷，運回研究中心解剖了解死因。