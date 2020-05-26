5月豪雨屏東農損2800萬 水稻影響最大縣府啟動勘災認定

因滯留鋒面及西南氣流影響，上周連日強降雨適逢農曆大潮，田區積水嚴重，屏東縣水稻主要產區之一東港鎮被害面積達200公頃，農作物損失情形以一期稻作受創最嚴重，屏東縣有三分之一鄉鎮受創，總面積達527公頃，加上其他作物，全部農損面積達800公頃以上，屏東縣政府農業處指出，即日起啟動農業天然災害現金救助勘災認定作業。

農業處指出，0521豪大雨影響，農損金額2800萬元，其中水稻損失1800萬元。其中東港鎮一期稻作影響最大，水稻倒伏、泡水，加上快要收成，農民幾乎血本無歸。

農業處指出，已請各鄉鎮市公所持續彙報豪雨災害農損資料，並把握通報時效（每日下午4點截止），以農委會農糧署辦理5月豪雨天然災害現金救助或低利貸款公告的參考依據。