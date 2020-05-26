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高雄啟動智慧職場健康共照服務 產官醫經營友善環境

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市市長韓國瑜表示，勞工可運用個人化健康資訊APP，接受到健康狀況分析和建議。記者徐如宜／攝影
高雄市市長韓國瑜表示，勞工可運用個人化健康資訊APP，接受到健康狀況分析和建議。記者徐如宜／攝影

高雄巿衛生局109年申請經濟部工業局「智慧職場健康共照應用服務計畫」，由華電聯網公司提案通過，今天在四維中心舉行「高雄智慧職場、健康啟航」，以高雄加工出口區內外企業為示範場域。市長韓國瑜表示，勞工可運用個人化健康資訊APP，接受到健康狀況分析和建議，將與多家醫療院所共同合作，以30家企業、1萬以上勞工參與、設備服務量10萬人次以上的服務應用為目標。

這項計畫由經濟部工業局攜手高雄市政府、高雄市民生醫院、加工出口區管理處、華電聯網公司、中華電信公司、先進醫資公司執行。健康設備物聯網包括：照護站、EHS職場健康管理系統、個人健康數據行動銀行APP、廠醫職護巡檢包及智慧檢疫站，現場有專人指導運用，讓來賓進行智慧職場科技體驗。

韓國瑜表示，希望以勞工的全人健康、健康促進及預防醫學為目標，政府與企業共同照護勞工健康，達到「政府用心、廠護關心、產業同心、勞工安心、雇主放心」的目標。

韓國瑜說，健檢作業智能系統化，取代以往紙本文件。企業雇主藉由職場健康管理平台，彙整健檢數據及日常生活量測紀錄，針對慢性疾病與高風險者儘早進行介入關懷，更有效便捷追蹤與掌握員工健康狀況。他再次強調，職場安全、勞工身心健康，是所有企業經營者的主流核心價值，誠懇呼籲企業界一定要對勞工健康的投資，給予重視與支持。

要市府洽公的民眾，也在現場體驗智能防疫站，覺得是滿方便的，上雲端比手寫記錄要快，整合起來也容易的多。不過也有人擔心，什麼都上雲端，會不會就沒隱私了？ 萬一老闆知道我身體不好，會不會就不喜歡這樣的員工了呢？

高雄巿衛生局109年申請經濟部工業局「智慧職場健康共照應用服務計畫」，在四維中心舉行「高雄智慧職場、健康啟航」活動。記者徐如宜／攝影
高雄巿衛生局109年申請經濟部工業局「智慧職場健康共照應用服務計畫」，在四維中心舉行「高雄智慧職場、健康啟航」活動。記者徐如宜／攝影
高雄巿衛生局申請經濟部工業局「智慧職場健康共照應用服務計畫」，產、官、醫經營友善職場。記者徐如宜／攝影
高雄巿衛生局申請經濟部工業局「智慧職場健康共照應用服務計畫」，產、官、醫經營友善職場。記者徐如宜／攝影
高雄巿衛生局申請經濟部工業局「智慧職場健康共照應用服務計畫」，產、官、醫經營友善職場。記者徐如宜／攝影
高雄巿衛生局申請經濟部工業局「智慧職場健康共照應用服務計畫」，產、官、醫經營友善職場。記者徐如宜／攝影

職場 韓國瑜 健康管理

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