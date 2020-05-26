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搶救能量大增 半數消防分隊將配12導程心電圖傳輸設備

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
本次捐贈6部12導程心電圖傳輸設備，未來屏東縣政府消防分隊將有一半的消防分隊得以配備。記者陳弘逸／攝影
本次捐贈6部12導程心電圖傳輸設備，未來屏東縣政府消防分隊將有一半的消防分隊得以配備。記者陳弘逸／攝影

屏東縣政府消防局今天舉辦12導程心電圖傳輸設備捐贈儀式，由高雄木棉扶輪社捐贈給屏東縣政府消防局6部12導程心電圖傳輸設備，有助提升心肌梗塞救援時機。

根據衛福部統計，心臟疾病為國人十大死因第2名，冬天更是心肌梗塞的好發時機，夏天也會因為室內吹冷氣，室外溫差過大而存有心肌梗塞風險。

心肌梗塞患者送醫與救援時間緊迫，加上屏東縣地形狹長，偏遠地區容易因路途遙遠而延誤患者就醫時間，高雄木棉扶輪社今天捐贈6部12導成心電圖傳輸設備給屏東消防分隊使用。

屏東縣原先有12部12導程心電圖傳輸設備，分別配置在屏北與屏南地區，加上新添的6部12導成心電圖傳輸設備，提升消防分隊裝備，將配置於消防局屏二分隊、萬巒分隊、竹田分隊、潮州分隊、內埔分隊以及萬丹分隊。

12導程心電圖傳輸設備能即時將心肌梗塞患者送醫的路途中，將患者的資料送往醫院，並透過屏東縣政府消防局所建立的「護心守護LINE群組」，讓醫院提前完成患者到院前的醫療準備。

屏東縣政府消防局長許美雪說，早期屏東剛引進12導程心電圖傳輸設備時，由於部分患者有隱私的顧慮，以及新設備適應上花較長的時間，因此，前期推動並不是很順利，直到近期開始普及且相關系統建立之後，不僅提高救援率，更有助於縮短心肌梗塞患者，就醫的準備時間。

衛生局長施丞貴說，屏東縣較為狹長，因此12導成心電圖傳輸設備，對於偏遠地區的患者帶來很大的幫助，目前全縣36個消防分隊中已有18個分隊配置完成，且先以離醫療資源較偏遠的地方優先配發，未來會持續協助添購設備以利前線救護員能即時搶救病患。

12導程心電圖傳輸設備能即時將心肌梗塞患者在送醫的路途中，將資料送往醫院，讓醫院提前完成患者到院前的醫療準備。記者陳弘逸／攝影
12導程心電圖傳輸設備能即時將心肌梗塞患者在送醫的路途中，將資料送往醫院，讓醫院提前完成患者到院前的醫療準備。記者陳弘逸／攝影

屏東縣政府 患者 心肌梗塞

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