第五屆金門文化獎 土水匠師、傀儡技師與文史達人獲獎
第五屆「金門文化獎」得獎人今天出爐，經公開甄選，今年共遴選出3位得獎人，包括土水匠師梁瑤望、傀儡技師楊土金及文史達人李福井。金門縣文化局表示，希望透過表揚，讓後代子孫尊重傳統文化，縣府將視疫情發展，擇期由縣長楊鎮浯公開表揚他們的成就及對金門的貢獻。
今年80歲的土水匠師梁瑤望是金沙鎮山后人。在16歲拜師在小徑張振華門下學習土水修造3年4個月，學藝完成後與師傅一同承包工程合作施工，25歲開始獨立承攬小型工程。
梁瑤望擅長土水、瓦作施作技術，與莊西勢師出同門，為文化部列冊之金門傳統匠司，過去63年裡做過各式各樣的傳統建築代表作品諸如官澳龍鳳宮、青嶼張氏宗祠、碧山陳氏家廟、山外護國寺等均是。
傀儡技師楊土金出身金門後浦，現年74歲。幼時生活清苦，為求一技在身，跟隨父親學習魁儡戲技藝，後自立門戶創立「金良興魁儡戲班」，12歲時即上台成為戲班台柱。
楊土金不僅是前場的演師，更是後場搬演的重要靈魂人物，楊靠著自學打鼓、敲鑼等，年約20餘歲時，又跟著父親學習吹嗩吶的技藝，成為全才樂師。楊土金近年大多以「道士、法師」的身分參與各式大型宮廟醮慶活動，晚輩都尊稱他「炮師」，是地區少數集道士、法師、傀儡技師於一身。
今年70歲的文史達人李福井是金寧鄉古寧頭人。他從1998年寫作《古寧頭戰紀》與《古寧頭歲月》，從事田野調查開始，迄今年已寫21本書，包括文學；評論、口述歷史、傳記與小說，不久前在睿友文學館辦理70文學作品展。
除了文學創作之外，李福井也在金門深入各鄉村訪問耆老，展開地毯式的田野調查，為地區留下珍貴史料。曾創立金門書院道藝學會，禮聘台灣知名藝文人士到金門朱子祠，舉辦優質講座。也曾引介文學大師黃春明來金門當駐縣藝術家，到金門各國小與幼兒園等從事悅聽文學活動，為兒童播下文學的種子，曾引發地區熱烈迴響。
「金門文化獎」以金門籍、年滿七十歲以上，長期從事文化藝術活動，有傑出事蹟且對家鄉有貢獻者為獎勵對象。得獎者頒給文化獎章及證書，每人並頒發獎金新台幣十萬元。
文化局長許正芳指出，金門已有1700年的歷史，素來標榜「文化立縣」，有深遠的文化精髓，需要大家去重視，設立文化獎的目的就是要表揚這些長期對金門文化有貢獻的傑出文化人，喚起大家對他們的尊重，也是對傳統文化的重視。
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