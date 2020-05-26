第五屆金門文化獎 土水匠師、傀儡技師與文史達人獲獎

第五屆「金門文化獎」得獎人今天出爐，經公開甄選，今年共遴選出3位得獎人，包括土水匠師梁瑤望、傀儡技師楊土金及文史達人李福井。金門縣文化局表示，希望透過表揚，讓後代子孫尊重傳統文化，縣府將視疫情發展，擇期由縣長楊鎮浯公開表揚他們的成就及對金門的貢獻。

今年80歲的土水匠師梁瑤望是金沙鎮山后人。在16歲拜師在小徑張振華門下學習土水修造3年4個月，學藝完成後與師傅一同承包工程合作施工，25歲開始獨立承攬小型工程。

梁瑤望擅長土水、瓦作施作技術，與莊西勢師出同門，為文化部列冊之金門傳統匠司，過去63年裡做過各式各樣的傳統建築代表作品諸如官澳龍鳳宮、青嶼張氏宗祠、碧山陳氏家廟、山外護國寺等均是。

傀儡技師楊土金出身金門後浦，現年74歲。幼時生活清苦，為求一技在身，跟隨父親學習魁儡戲技藝，後自立門戶創立「金良興魁儡戲班」，12歲時即上台成為戲班台柱。

楊土金不僅是前場的演師，更是後場搬演的重要靈魂人物，楊靠著自學打鼓、敲鑼等，年約20餘歲時，又跟著父親學習吹嗩吶的技藝，成為全才樂師。楊土金近年大多以「道士、法師」的身分參與各式大型宮廟醮慶活動，晚輩都尊稱他「炮師」，是地區少數集道士、法師、傀儡技師於一身。

今年70歲的文史達人李福井是金寧鄉古寧頭人。他從1998年寫作《古寧頭戰紀》與《古寧頭歲月》，從事田野調查開始，迄今年已寫21本書，包括文學；評論、口述歷史、傳記與小說，不久前在睿友文學館辦理70文學作品展。

除了文學創作之外，李福井也在金門深入各鄉村訪問耆老，展開地毯式的田野調查，為地區留下珍貴史料。曾創立金門書院道藝學會，禮聘台灣知名藝文人士到金門朱子祠，舉辦優質講座。也曾引介文學大師黃春明來金門當駐縣藝術家，到金門各國小與幼兒園等從事悅聽文學活動，為兒童播下文學的種子，曾引發地區熱烈迴響。

「金門文化獎」以金門籍、年滿七十歲以上，長期從事文化藝術活動，有傑出事蹟且對家鄉有貢獻者為獎勵對象。得獎者頒給文化獎章及證書，每人並頒發獎金新台幣十萬元。