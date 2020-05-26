金門觀光業職訓上路 已領中央補助也可納入補貼

中央社 / 金門縣26日電

金門縣政府觀光處今天表示，觀光產業人員職訓課程26日起受理報名；完成職訓符合規定者，可請領每天新台幣800元職訓津貼；已領中央一次性補助者，也可納入補貼對象。

觀光處發布新聞表示，新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情趨緩，但仍衝擊全球觀光產業；配合交通部3階段觀光及運輸業鬆綁規劃，縣府舉辦「因應新冠肺炎影響協助地區觀光產業人員職訓計畫」。

這項職訓計畫針對在地觀光從業人員，包括旅宿業（旅館業、民宿業）、旅行業、交通業（遊覽車業、計程車業、小客車租賃業）、導領隊及解說員、觀光特產業等，規劃一系列課程，縣府盼提升各觀光產業接待能量，迎接安心旅遊時代的來臨。

縣府表示，完成這次職訓計畫的學員，如符合「金門縣政府補助地區縣民參加職業訓練生活津貼暨就業促進獎助金實施要點」規定，主辦單位可協助向社會處申請每天800元的職訓津貼。

觀光處長丁健剛指出，縣府為鼓勵各產業踴躍參與職訓，並考量職訓津貼與中央一次性補助性質略有不同，放寬已領取中央機關一次性補助（薪資補貼、營運負擔補貼、勞工紓困、安心就業計畫、育嬰津貼等）者的限制，將已領中央機關一次性補助者也納入職訓補貼對象。

主題為「數位金視野」的職訓課程，邀請前觀光局副局長劉喜臨、好客民宿協會書長朱家瑩等講師授課，全部免費。觀光處指出，課程預計辦理22梯次，每梯次上課3天，上限80人，預計共可供上千人參加，自即日起每天上午9時受理報名。

報名方式及課程詳情可到活動報名系統暸解或電洽活動小組，電話：02-23928599分機21、23。民眾也可直接到金城車站5樓觀光處辦理，6月5日截止。

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