疫情衝擊全台血液庫存 恆春捐血告示、廣播全上場

受新冠肺炎疫情影響，有捐血意願的民眾盡量減少外出，導致捐血量下降，加上自大陸、港澳、星返台後，依規定必須暫緩捐血限制，全台血液庫存量告急；屏東恆春扶輪社今天在恆春警分局前舉辦每月一次的捐血活動，社友在捐血車前高舉醒目的「缺血」看板，還出動廣告車沿街廣播，呼籲民眾捐血應急，但捐血數還是較過去少二至三成。

高雄捐血中心表示，今年1月開始，高屏地區捐血量下降，血液安全庫存量是7天至10天，卻一直維持在4天上下，且4種血型都缺，籲請熱心民眾前往各捐血站捐血；疫情期間，為保障捐血人的健康安全，捐血中心落實捐血人發燒篩檢及手部消毒、健康問診，加強捐血場所通風、消毒頻率等防疫措施，確保捐血人在安全的環境中完成捐血，請捐血人安心，提醒捐血前8小時不要飲酒，充足睡眠，莫空腹捐血。

屏東恆春扶輪社每月26日固定和高雄捐血中心合辦捐血活動，社長林文德說，恆春扶輪社辦捐血活動行之有年，社友常會捐助在地農產品當感恩禮，除了有批固定的恆春半島捐血人，在過去旅遊全盛時期，有不少遊客主動捐血，去年度共捐2700袋，衛福部長陳時中特別頒獎鼓勵；新冠肺炎疫情發燒後，居民減少外出，遊客稀稀落落，捐血量不如前。

「防疫不可少、捐血不能停！」也是扶輪社友的墾丁一品滷味店老闆董瑞萍今天前往捐血，他說，受疫情影響，民眾降低出門捐血意願，全台血液庫存量告急，捐血一袋，救人一命，國內疫情開始趨緩，可以出門捐血了。28歲的陳姓民宿女老闆說，她過去捐過兩次血，今天路看到斗大的「缺血」告示，提醒她「該捐血了」。