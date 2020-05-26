金門文化獎得獎人出爐 梁瑤望楊土金李福井獲選

第5屆金門文化獎得獎人名單出爐。金門縣文化局今天宣布，土水匠師梁瑤望、傀儡技師楊土金及文史達人李福井3人獲選；將視疫情發展，擇期由縣長楊鎮浯公開表揚。

金門文化獎以金門籍、年滿70歲以上，長期從事文化藝術活動，有傑出事蹟且對家鄉有貢獻者為獎勵對象。得獎人每人獲頒獎金新台幣10萬元。

文化局長許正芳指出，金門素來標榜文化立縣，有1700年的歷史，有深遠的文化精髓，需要大家去重視，設立文化獎的目的就是要表揚這些長期對金門文化有貢獻的傑出文化人，喚起大家對他們的尊重，也是對傳統文化的重視。

首屆金門文化獎5年前頒給已故版畫大師李錫奇，第2屆起擴大公開甄選。今年第5屆文化獎，文化局共收到自薦或他薦者8名參選人，經過甄選小組評選，選出梁瑤望、楊土金及李福井3人。

土水匠師梁瑤望是金沙鎮山后人，現年80歲。自16歲拜師振華門下，學習土水修造，25歲獨立承攬小型工程。擅長土水、瓦作施作技術，為文化部列冊的金門傳統匠司。63年來，各式各樣傳統建築代表作品有官澳龍鳳宮、青嶼張氏宗祠、碧山陳氏家廟、山外護國寺等。

74歲的傀儡技師楊土金，為金城鎮後浦人。幼時跟隨父親學習傀儡戲技藝，後自立門戶創立傀儡戲班。12歲時即上台成為戲班台柱。擅長打鼓、敲鑼和吹嗩吶，是全才樂師。近年多次參與各式大型宮廟醮慶活動，晚輩尊稱「炮師」，是地區少數集道士、法師、傀儡技師於一身者。

來自金寧鄉古寧頭的人文史達人李福井，現年70歲，自1998年寫作「古寧頭戰紀」與「古寧頭歲月」，從事田野調查開始，到今年已完成21本著作，包括文學、評論、口述歷史、傳記與小說。他並深入各鄉村訪問耆老，展開地毯式的田野調查，為地區留下珍貴史料。此外，他曾創立金門書院道藝學會，禮聘台灣知名藝文人士到金門朱子祠，舉辦優質講座，播下文學種子。

以往金門文化獎頒獎典禮都是在5月4日文藝節舉行，今年將視新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情發展，擇期由楊鎮浯公開表揚。