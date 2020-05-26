核三廠2號機大修 順利併聯發電

台電核三廠2號機第25次大修自4月7日開始，核三廠今天表示，大修已完成，25日順利併聯發電，原規劃工期為50天，實際工期為48.64天。

核三廠今天發布新聞稿表示，大修作業期間，原能會及台電總公司都有派員視察各項工作，確保大修維護品質與作業安全，以提升電廠整體大修作業的核能安全績效。

核三廠說，原能會並於8日召開起動前會議，18日至22日進行機組臨界申請加強視察，在核三廠說明大修中各項重要測試與維修工作後，22日同意機組臨界，25日同意機組併聯。

核三廠表示，大修正值新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫期間，核三廠採取多項防範措施層層把關，在嚴格管控之下完成了燃料檢查、更換新燃料、反應爐及汽機相關設備維修等共1900多項工作，期間總計約有1800人一起參與維護測試作業，包括核三廠員工、台電其他單位支援人員及國內包商等。