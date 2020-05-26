宣傳公車小黃成果 高市府發布暖心影片

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
高雄市交通局下午在高雄市立空中大學主辦「公車式小黃影片發布會暨成果論壇」，與學者專家議題交流，並發布專訪問居民、司機等影片，展現公車小黃服務偏鄉的成果。記者蔡孟妤／攝影
高雄市交通局下午在高雄市立空中大學主辦「公車式小黃影片發布會暨成果論壇」，與學者專家議題交流，並發布專訪問居民、司機等影片，展現公車小黃服務偏鄉的成果。記者蔡孟妤／攝影

高雄市交通局下午在高雄市立空中大學主辦「公車式小黃影片發布會暨成果論壇」，與學者專家議題交流，並發布專訪問居民、司機等影片，展現公車小黃服務偏鄉的成果。

交通局說，期望透過影片分享故事、舉辦論壇議題交流，從不同角度探討公車式小黃對於偏鄉地區居民的重要性。

交通部公路總局副局長黃運貴在論壇上說，為持續推展偏鄉公共運輸服務，交通部助地方改善偏鄉交通，朝完善最後一哩的服務目標邁進。並稱讚市府與交通部公路總局推動偏鄉幸福小黃服務，目前共有50條路線，為全國第一。

交通局長鄭永祥表示，高雄市因區域結構特殊，人口集中於都會區上，公車式小黃的推動可以縫合城鄉交通間隙，真正落實高雄市政府「兼顧城鄉，高雄一家」的政策目標。

此外，鄭永祥說，顧及高雄市逐年增加的年長者與行動不便者，另也建置無障礙計程車隊，並配合醫療機構推動長照2.0服務，提供弱勢族群更完善的交通接駁服務。

為推廣高雄市公車式小黃服務，市府也發表分別專訪局長、在地偏鄉居民及小黃司機等影片，希望將公車式小黃服務資訊傳達給市民。

高雄市杉林區月美社區發展協會理事長林運泉在影片中說，當地居民以往要到旗山醫院就診、菜市場買菜、訪友等，往往要透過白牌計程車，費用也不少，大概一趟就1千元，一個月若出去好幾趟，負擔會滿重的。

林運泉說，自從有幸福小黃，里民負擔減輕，也都對司機親切讚許有加，他父親也是公車小黃常客，司機態度親切，父親坐了很高興，似乎都比他自己載更好。

黃運貴、鄭永祥及學者侯勝宗、林崇偉等人，在論壇上均指公車式小黃有3大效益，包括為偏鄉民眾節省交通費、搭乘具衛星定位系統的小黃安全有保障、固定發車保障民眾行的權益等。

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