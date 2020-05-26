舊筏灣聚落群取得文資身分 手機9月能通訊

中央社 / 屏東縣26日電

屏東瑪家鄉舊筏灣部落保存12棟完整石板屋，屏東縣政府18日公告舊筏灣部落聚落建築群取得文資身分；民進黨立委伍麗華今天表示，9月手機就能通訊，方便遊客深入遺世古城。

舊筏灣部落海拔800多公尺，擁有12棟完整的石板屋，筏灣部落居民在1974年因交通、教育、醫療不便等因素，遷移至現在的排灣村，後來居民發覺舊筏灣與排灣族歷史文化的重要連結，開始推動舊筏灣部落石板屋群重建。

經伍麗華爭取，舊筏灣部落聚落建築群終於取得文資身分，縣府18日公告。

縣府在公告中指出，「舊筏灣（Kapayuwanan）聚落是排灣發源地，稱為kiniveacan（出生地）的地方，相傳太古時期太陽與月亮自天而降，於此地生下日月卵，該卵孵成男女2人而成為排灣後裔；發源地附近周圍有石頭天將天兵保護，平時以人類身形顯現，如敵人來攻堅時就會緊緊相連變成堅硬的石牆護衛著部落族群」。

公告指出，此地也是部落2個當家頭目Qapulu及Mavaljiv的發源地，至今石板屋殘垣壁體及創世祖靈柱仍佇立在此，足以彰顯世代相傳的歷史意義。

縣府公告表示，舊筏灣內主要由家屋聚集構成，另外，包括戶外榖倉、烤芋棚等家屋的附屬建築及會所、頭骨架等構造物，家屋主要由石板疊砌而成，族人認為使用石板建築家屋，是源自百步蛇kamawanan的啟示；屋頂的石板像蛇的鱗片，室內的空間像蛇的肚子，蜿蜒成排的家屋群如前進中的百步蛇，整體意象寓意著受到百步蛇的庇護，充分顯現族群文化顯著性與特殊歷史文化意義。

伍麗華表示，過去擔任屏東縣政府原民處長時，推動「屏北旅遊」，將舊筏灣石板屋稱做「老闆找不到」行程，繼取得文資身分後，她也在19日邀集NCC、中華電信、台電等相關單位召開協調會，中華電信將建置微波設備，而關鍵的電力供應，台電也同意在70天之內完成，會中一併解決牡丹鄉和獅子鄉的通訊。

伍麗華說，在今年9月底一切就位後，就會徹底改善舊筏灣部落的手機通訊品質，這有助於部落推動文化生態旅遊，遊客來到這座遺世古城進行深度旅遊，也不用因為手機沒訊號而有所不便，「可以在第一時間將這裡的美好分享出去」。

瑪家鄉公所將持續修復石板屋，已在日前完成在地導覽解說培訓，有26名族人取得合格證書及導覽解說識別證，鄉長梁明輝表示，未來將朝總量管制、預約導覽方式，收費提供旅遊服務。

文化部資料，目前全台公告的「聚落建築群」有16處，屏東縣有萬巒鄉五溝水、春日鄉老七佳部落、瑪家鄉高燕及射鹿部落與瑪家鄉舊筏灣部落等4處。

屏東縣政府 建築 伍麗華

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