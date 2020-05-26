新冠肺炎疫情趨緩 馬祖觀光稍回溫

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情趨緩，馬祖民宿3、4月訂房率跌落到1成，但5月遊客數稍回升，南竿旅館業者劉浩晨表示，5月訂房率已回升到7成。

仁愛村某民宿業者說，訂房率從5月初回升到4成，目前已達7成；北竿旅行社與旅館業者王傳仁說，自由行約恢復到4成，訂房率高的恢復到6成，團體部分僅2成，但6月訂單達7成，明顯回升。

據南竿航空站今天提供數據，5月到25日止，南竿搭機數1萬3528人，將超過4月1萬3640人；因應觀光人潮回溫，即日起北竿往台北增為2班機，6月1日增為3班，待7月疫情穩定，北竿航線將恢復4班運載量；南、北竿島際交通船因應疫情減為6班，已從21日後回復11班。

連江縣政府陸續執行各項紓困方案，面對疫情後觀光人潮，配合交通部推動「防疫旅遊」及「安心旅遊」，加強環境管理工作與出入境、島際交通體溫檢測、宣導戴口罩，建立安全旅遊環境。