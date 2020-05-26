疫情緩和拚觀光 嘉有好市集7月重新開張

嘉義縣長翁章梁上午召開第17次新冠肺炎疫情跨局處整備會議，國內已43天無新增本土病例，疫情緩和，翁章梁宣布「嘉有好市集」7月重新開張，指示拚觀光，振興經濟，會後將由秘書長羅木興整合相關局處，擬定紓困、振興方案，活絡經濟。

縣府去年9月起在縣治公園，推出每月一次的嘉有好市集活動，提供農特產、文創、伴手禮及環保再生等業者銷售管道，民眾多休閒消費場所，因疫情暫停，隨著疫情緩和，翁章梁說，嘉有好市集7月重新開張，加入主題活動刺激消費，鼓勵民眾出門，旅遊加消費，以行動扶助觀光產業，盼在防疫無虞前提下，恢復日常生活。

翁章梁指出，台灣連續1個多月未新增本土案例，現階段主要著重振興及紓困，他指示秘書長近日召集涉及振興、與民眾生活相關局處，擬訂振興計畫推動。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前帶隊到東墾丁，示範防疫新生活運動後，翁章梁鼓勵民眾來「嘉」走走，6月推出首波北回歸線太陽館「621日環食之旅」，結合縣旅宿業者祭出住宿優惠方案，25家旅宿業者加入日環食之旅，提供房價折扣、房型升等、生態導覽等服務。