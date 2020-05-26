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罷韓投票給公務員壓力？官員議員火爆交鋒
6月6日罷韓投票在即，民進黨高雄市議員黃文益今天在教育部門質詢時，要求教育、運發、文化及新聞局長表明態度，不會對公務員、約聘雇人員、中低收入戶、身心障礙者及領住宅補貼等民眾施加壓力。教育局長吳榕峯一度回應「這是羞辱式問法」，議員、官員唇槍舌戰，火花四射。
黃文益說，韓市長要支持者不投票、要監票，「監視投票」帶給選民莫大壓力，坊間流傳公務員、市府約聘雇人員、中低收入戶、身心障礙者及領有住宅補貼者最好別投票，以免被秋後算帳。
黃今天在議場要求教育局長吳榕峰等人起身表明態度「有無明示或暗示不要去投票」，並尊重上述幾類對象參與罷免投票權益及工作權。
吳榕峯、文化局長林林思伶、運發局長許文宗、新聞局長鄭照新等人都說，不會給同仁或民眾壓力，也尊重同仁及民眾投票權益。吳榕峯一度拉高分貝回應「這是羞辱式問法，我們一定行政中立，但議員這樣問沒意思」，雙方火爆交鋒。
黃文益指吳榕峯是惱羞成怒，議員要求官員在議場表明態度有何不可，「公開宣示有那麼難嗎？」
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