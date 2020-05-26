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罷韓投票給公務員壓力？官員議員火爆交鋒

聯合報 / 記者蔡孟妤王慧瑛／高雄即時報導
民進黨高雄市議員黃文益今天在議場要求教育局長吳榕峰等人表明態度，會尊重約聘雇人員等參與罷免投票權益。記者王慧瑛／攝影
民進黨高雄市議員黃文益今天在議場要求教育局長吳榕峰等人表明態度，會尊重約聘雇人員等參與罷免投票權益。記者王慧瑛／攝影

6月6日罷韓投票在即，民進黨高雄市議員黃文益今天在教育部門質詢時，要求教育、運發、文化及新聞局長表明態度，不會對公務員、約聘雇人員、中低收入戶、身心障礙者及領住宅補貼等民眾施加壓力。教育局長吳榕峯一度回應「這是羞辱式問法」，議員、官員唇槍舌戰，火花四射。

黃文益說，韓市長要支持者不投票、要監票，「監視投票」帶給選民莫大壓力，坊間流傳公務員、市府約聘雇人員、中低收入戶、身心障礙者及領有住宅補貼者最好別投票，以免被秋後算帳。

黃今天在議場要求教育局長吳榕峰等人起身表明態度「有無明示或暗示不要去投票」，並尊重上述幾類對象參與罷免投票權益及工作權。

吳榕峯、文化局長林林思伶、運發局長許文宗、新聞局長鄭照新等人都說，不會給同仁或民眾壓力，也尊重同仁及民眾投票權益。吳榕峯一度拉高分貝回應「這是羞辱式問法，我們一定行政中立，但議員這樣問沒意思」，雙方火爆交鋒。

黃文益指吳榕峯是惱羞成怒，議員要求官員在議場表明態度有何不可，「公開宣示有那麼難嗎？」

民進黨高雄市議員黃文益今天在議場要求教育局長吳榕峰等人表明態度，會尊重約聘雇人員等參與罷免投票權益。記者王慧瑛／攝影
民進黨高雄市議員黃文益今天在議場要求教育局長吳榕峰等人表明態度，會尊重約聘雇人員等參與罷免投票權益。記者王慧瑛／攝影

投票 公務員 教育局

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