聽新聞
test
0:00 / 0:00

季節限定高雄首選玉荷包 電商平台銷售上看1萬盒

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市農業局透過電商平台、臉書直播、面對面等方式，全力促銷高雄首選玉荷包。圖／高雄市農業局提供
高雄市農業局透過電商平台、臉書直播、面對面等方式，全力促銷高雄首選玉荷包。圖／高雄市農業局提供

高雄市長韓國瑜在社群媒體上行銷玉荷包，農業局長吳芳銘也上陣到果園直播，透過電商平台銷售粒裝玉荷包禮盒，目前高雄首選電商平台銷售已超過6千盒，整個產期預計銷售上看1萬盒。同時利用電視購物平台觸及全國消費者，小農也親力親為北上到希望廣場販售，積極將高雄的特色農產玉荷包推廣給全國各地的民眾。

高雄荔枝種植面積約3100公頃，其中玉荷包佔7成以上，約2400公頃，是全國最大玉荷包產地，遍及大樹、旗山、內門、杉林一帶。今年玉荷包估計收穫量可達1萬5千公噸，相較去年大幅提升，農業局希望能在這短短4周產期內，將玉荷包推廣給國內外民眾。

吳芳銘邀請主播黃揚俊、藝人梁佑南及紅毛，帶領大家到大樹的玉荷包果園，以FB直播方式行銷玉荷包禮盒及相關加工產品，包括酒釀玉荷包香腸、玉荷包啤酒、桑葚玉荷包果醬等，都可以在「高雄首選電商平台」及其他電商平台購買。今年還推出「台灣訂日本取」的創舉，讓日本友人也能一解玉荷包之饞。

高雄的農友也前往台北希望廣場販售產地直送的玉荷包，剛採收的鮮豔果粒就直接呈現在消費者眼前，高雄首選電商平台頂級玉荷包立刻銷售一空。

吳芳銘表示，農業局建立「高雄首選」品牌並且長期經營，許多消費者已對高雄農產有相當的認識。為了開拓全台各個行銷通路，除了農民前往希望廣場與民眾面對面銷售外，今年上架了「高雄首選電商平台」及其他電商平台，並且再度與momo購物台合作銷售高雄首選玉荷包禮盒，目前電商平台銷售超過6千盒，整個產期預計銷售上看1萬盒。

吳芳銘強調，去年玉荷包產量相當少，向隅民眾多，今年一定要好好把握品嘗玉荷包的機會。

高雄市農業局透過電商平台、臉書直播、面對面等方式，全力促銷高雄首選玉荷包。圖／高雄市農業局提供
高雄市農業局透過電商平台、臉書直播、面對面等方式，全力促銷高雄首選玉荷包。圖／高雄市農業局提供
高雄市農業局透過電商平台、臉書直播、面對面等方式，全力促銷高雄首選玉荷包。圖／高雄市農業局提供
高雄市農業局透過電商平台、臉書直播、面對面等方式，全力促銷高雄首選玉荷包。圖／高雄市農業局提供

電商 吳芳銘 直播

延伸閱讀

陳其邁腫眼叫賣玉荷包 二度站台高雄農產品

咬下滿口的幸福 大樹玉荷包

雨勢稍停 高雄美濃農會加班收稻穀

雨停稻農搶收割 美濃農會米倉「加暝班」收稻穀

相關新聞

高雄城市探險 6月和動物住一晚

後疫情時期拚觀光！隨著疫情趨緩，高雄大力行銷城市特色遊程，6月主題是「城市探險月」，白天可到柴山古道探險，晚上在壽山動物...

落實高雄一家 公車小黃全國第一

高雄市有51條公車式小黃路線，擴及31個行政區，數量高居全國第一。市府交通局昨天發表公車式小黃服務偏鄉成果，高雄市杉林區...

叫我第一名／楊建新研發「戰豆」 咖啡帶酒香

職業軍人楊建新退役前跟著同事喝咖啡，從愛喝到學煮咖啡，5年前和妻子何麗員從台灣返回金門開咖啡店，推廣咖啡文化，還研發出帶...

照護勞工健康 高雄智慧職場啟航

高雄巿衛生局今年申請經濟部工業局「智慧職場健康共照應用服務計畫」，昨天高雄市長韓國瑜宣布「高雄智慧職場、健康啟航」，以高...

梅雨鋒面又來 南橫公路天池路段明天預警性封路

受梅雨鋒面影響，高雄山區明日可能會達大雨等級，公路總局針對台20線南橫公路梅山口至天池路段發布預警性封路訊息。甲仙工務段...

5月豪雨屏東農損2800萬 水稻影響最大縣府啟動勘災認定

因滯留鋒面及西南氣流影響，上周連日強降雨適逢農曆大潮，田區積水嚴重，屏東縣水稻主要產區之一東港鎮被害面積達200公頃，農...

搶救能量大增 半數消防分隊將配12導程心電圖傳輸設備

屏東縣政府消防局今天舉辦12導程心電圖傳輸設備捐贈儀式，由高雄木棉扶輪社捐贈給屏東縣政府消防局6部12導程心電圖傳輸設備...

高雄啟動智慧職場健康共照服務 產官醫經營友善環境

高雄巿衛生局109年申請經濟部工業局「智慧職場健康共照應用服務計畫」，由華電聯網公司提案通過，今天在四維中心舉行「高雄智...

第五屆金門文化獎 土水匠師、傀儡技師與文史達人獲獎

第五屆「金門文化獎」得獎人今天出爐，經公開甄選，今年共遴選出3位得獎人，包括土水匠師梁瑤望、傀儡技師楊土金及文史達人李福...

疫情衝擊全台血液庫存 恆春捐血告示、廣播全上場

受新冠肺炎疫情影響，有捐血意願的民眾盡量減少外出，導致捐血量下降，加上自大陸、港澳、星返台後，依規定必須暫緩捐血限制，全...

宣傳公車小黃成果 高市府發布暖心影片

高雄市交通局下午在高雄市立空中大學主辦「公車式小黃影片發布會暨成果論壇」，與學者專家議題交流，並發布專訪問居民、司機等影...

核3廠大修人人戴口罩 提前完工終於鬆了口氣

台電核3廠2號機自4月7日展開大修，昨天順利併聯發電，原規畫工期為50天，實際工期為48.64天；大修正值新冠肺炎防疫期...

熱門新聞

23兩海戰車海鮮大餐逾4千元貴嗎？ 網友熱議

振興券支付1千換3千政策 逢甲商圈主委：太不乾脆了！

殯葬業設大安精華區 居民拉布條「還我文教氣息」

消失的糖鐵 台南玉井善化線左鎮五分車車站可望重現

台南左鎮小黃公車上路 社區總幹事：眼淚都快掉下來

台東美麗灣進入仲裁階段 縣府：賠償金額恐對財政衝擊

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。