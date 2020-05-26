季節限定高雄首選玉荷包 電商平台銷售上看1萬盒

高雄市長韓國瑜在社群媒體上行銷玉荷包，農業局長吳芳銘也上陣到果園直播，透過電商平台銷售粒裝玉荷包禮盒，目前高雄首選電商平台銷售已超過6千盒，整個產期預計銷售上看1萬盒。同時利用電視購物平台觸及全國消費者，小農也親力親為北上到希望廣場販售，積極將高雄的特色農產玉荷包推廣給全國各地的民眾。

高雄荔枝種植面積約3100公頃，其中玉荷包佔7成以上，約2400公頃，是全國最大玉荷包產地，遍及大樹、旗山、內門、杉林一帶。今年玉荷包估計收穫量可達1萬5千公噸，相較去年大幅提升，農業局希望能在這短短4周產期內，將玉荷包推廣給國內外民眾。

吳芳銘邀請主播黃揚俊、藝人梁佑南及紅毛，帶領大家到大樹的玉荷包果園，以FB直播方式行銷玉荷包禮盒及相關加工產品，包括酒釀玉荷包香腸、玉荷包啤酒、桑葚玉荷包果醬等，都可以在「高雄首選電商平台」及其他電商平台購買。今年還推出「台灣訂日本取」的創舉，讓日本友人也能一解玉荷包之饞。

高雄的農友也前往台北希望廣場販售產地直送的玉荷包，剛採收的鮮豔果粒就直接呈現在消費者眼前，高雄首選電商平台頂級玉荷包立刻銷售一空。

吳芳銘表示，農業局建立「高雄首選」品牌並且長期經營，許多消費者已對高雄農產有相當的認識。為了開拓全台各個行銷通路，除了農民前往希望廣場與民眾面對面銷售外，今年上架了「高雄首選電商平台」及其他電商平台，並且再度與momo購物台合作銷售高雄首選玉荷包禮盒，目前電商平台銷售超過6千盒，整個產期預計銷售上看1萬盒。