高市砸5千萬推振興購物 綠批規避採購法撒幣救韓

高市府砸5千萬元推「振興購物嘉年華」，民眾下月起到高雄住宿消費就有機會抽黃金名車，但綠議員質疑，招標金額設4900萬元是為閃避採購法規定提前決標，趕在罷韓投票前上路。

高市經發局長伏和中解釋，4900萬元招標金額與5000萬元的促產基金差額，主要是用於印製抵用券，希望議員勿多慮；至於趕在6月初發放抵用券，則是希望高雄經濟早日復甦，大家恢復正常生活。他也估計，這個振興方案可以帶來33億元的經濟效益。

高雄市長韓國瑜今天偕經濟發展局、觀光局等單位開記者會，宣布推動「高雄振興購物嘉年華」，從6月到8月，歡迎民眾到商圈購物及住宿等。

伏和中指出，只要民眾到高雄消費滿新台幣500元，就有抽獎序號，天天抽5萬元抵用券、週週抽10兩黃金、月月抽百萬名車，另有神秘大獎等；針對未開發票的店家，市府也發給振興券，可以用於夜市及商圈。

觀光局長邱俊龍指出，為配合振興方案，只要在高雄住宿一晚，就給予200元消費抵用券，如果民眾購買一般旅館8000元住宿券，則可以住宿7晚，觀光飯店聯合商品券8000元送800，另送400元早餐券。

觀光局也推出5大觀光景點門票免費，含動物園、花賞公園、崗山之眼等，文化局也推出7場館平日免門票、假日優惠進場。

韓國瑜指出，武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情趨緩，市府鼓勵民眾到高雄消費，天天抽5萬元抵用券、週週抽10兩黃金、月月抽百萬名車等。

伏和中也說，市府總共將發放50萬張消費抵用券給店家，每張面額50元，其中40萬張用於飯店、10萬張用於店家及商圈。

不過，民進黨市議員康裕成及簡煥宗隨即召開記者會，批評市府有意規避採購法規定，故意降低標案金額縮短決標期。

康裕成進一步說明，由於市府公告標案總金額是4900萬元，恰好在5000萬元的查核金額門檻以下，因此能縮短標期，趕在6月1日決標；如果市府公告招標5000萬元，決標期則要到6月8日，質疑市府公然違背採購法，「是救韓，不是救急」，應等到過了6月6日罷韓投票日再決標。