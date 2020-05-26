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影／台南芒果傳減產3成農憂心 市府推對策黃偉哲有信心

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
台南芒果傳出減產3成，不過農業局會同農改場、農糧署實地調查，估計只減收15%。圖／讀者提供
台南芒果傳出減產3成，不過農業局會同農改場、農糧署實地調查，估計只減收15%。圖／讀者提供

台南愛文芒果下月進入產期，產地預估產量比去年減少3成，農民擔心內銷與主力外銷日本因肺炎疫情影響消費，憂心價格下跌。不過市府農業局剛完成最新調查，產量只比去年少了約15%，已對芒果產銷「超前部署」因應；市長黃偉哲則對今年台南夏季水果產銷充滿期待，相信能安然過關，農民不必擔心。

黃偉哲指出，觀察目前新冠肺炎疫情，預期6月台灣、日本疫情都會緩和持續解封，台灣或主力外銷市場日本消費力都會提升，加上日本也非常支持台灣芒果，今年芒果產銷與價格都會穩定。

農業局表示，台南市改良種芒果種植面積約6894公頃占全台50%，是全台最大產區今年開花數量較去年少且晚期花因雨著果欠佳，經與台南農改場、農糧署綜合評估總產量較去年減少15%，預估約64000公噸，產期6到8月盛產期7月。

台南市芒果7月進入盛產期，農業局表示，除啟動加工措施收購，將舉辦台南國際芒果節、重要消費地促銷、媒合企業或機關單位採購等多場行銷，帶動芒果銷售量，並透過內外銷及加工等維穩本地芒果產銷平衡，讓農民賺錢。

目前市面愛文芒果主要產自屏東縣，主要批發市場台北一市、二市價格每公斤53.6元，交易量1273公噸，較去年同期交易量減少0.7%。全國芒果外銷總量今年1月到5月20日共720.13公噸，較去年178.12公噸上升32.86%。

芒果 日本 疫情

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