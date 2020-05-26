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高市府發50萬消費抵用券振興 還抽現金、黃金、名車
為振興經濟、刺激消費，高雄市政府今發布「高雄振興購物嘉年華」活動，推出消費發票抽獎、景點免費、發放50萬張50元消費抵用券等，盼在疫情較趨緩之際，刺激買氣，活絡高雄經濟。
高雄市長韓國瑜上午率經發局、觀光局、文化局等局處召開「高雄振興購物嘉年華」記者會，宣布市府推出的首波振興方案。
經發局長伏和中說，推振興方案，希望刺激買氣，總金額5千萬，從6月1日到8月31日，任何人到高雄消費滿500發票，有一個抽獎序號，日日抽現金、周周抽黃金、月月抽百萬名車，最後還有神秘大獎，另可能有些廠商還會再加碼進來，隨時加入。
此外，伏和中說，針對沒有發票店家，則推類似消費券的振興券，等同現金，參加商圈活動，就可獲每張面額50元的消費抵用券，住宿一晚可獲4張共200的消費抵用券，共發50萬張，鼓勵到商圈消費，但限用於合作商圈、店家。
觀光局長邱俊龍說，市府與合作的觀光旅館推滿8千送800，加400飯店早餐券，一般旅館則一次買8000可住7晚，希望公務員國旅卡8千額度可到高雄來玩。另壽山動物園、崗山之眼等5個觀光局轄管風景區免費，景點商店消費滿500折100等。
文化局主秘劉秀英說，6到8月，文化局管轄景點館舍包括打狗領事館、紅毛港文化園區、鳳儀書院等，平日免費、假日有優惠票。
韓國瑜說，疫情緩和，買氣太弱，市府推首波振興方案，防疫工作市府不敢放鬆，但經濟也要活絡，推購物嘉年華後，歡迎大家多來高旅遊。
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