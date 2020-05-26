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賴峰偉議會施政報告 下半年全力振興觀光

中央社 / 澎湖25日電

澎湖縣長賴峰偉今天議會施政報告感謝支持動用第二預備金防疫，率先全國在機場、港口裝設紅外線體溫偵測儀，在自助、人助、天助下維持澎湖「零確診」，盼府會齊心，下半年振興澎湖觀光。

澎湖縣議會第19屆第3次定期會今天開議，賴峰偉報告表示，今年新冠肺炎疫情衝擊全球，縣府以「以料敵從寬、禦敵從嚴、超前部署」原則，率先全國在機場、港口裝設紅外線體溫測量儀、要求縣府公務人員暫緩出國、全面清查600多名陸配旅遊史、嚴禁海上交易、強力取締越界陸船、成立學校防疫應變小組、首創防疫專車、設置居家檢疫報到站、健保卡查詢遊客旅遊史、口罩存量透明化等，防疫做到滴水不漏。

澎湖重大建設部分，有關台華輪汰舊換新進度，賴峰偉表示，全案歸由中央規劃建造營運，併入藍色公路10年計畫中，縣府已向中央要求新台澎輪必須在民國112年8月交船營運，並提升航速至26節以上。

延宕多年的澎防部遷建案，賴峰偉說，在議會、立委努力下，獲總統蔡英文同意由中央補助37億元遷建費用，未來東營區以文資保存再現媽宮古城牆風華，西營區則朝「水下文化資產博物館」方向發展，重現澎湖在大航海時代的歷史地位。

針對媽祖文化園區，賴峰偉指出，將由縣府政風處民調是否同意在大倉島續建，若多數民眾贊成在大倉，縣府就會啟動原址續建；若多數民意不贊成，媽祖文化園區將落腳在重光開發區。

賴峰偉表示，施政「不怕慢，只怕站」，執政近一年半，澎湖各項建設都加緊腳步動起來，將持續秉持不畏困難的精神，帶領縣府團隊，戮力推動各項縣政，讓人民安居樂業。

澎湖 賴峰偉 機場

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