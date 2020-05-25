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豪雨災損？ 高雄大樹荔枝滿園落果農民鬱卒
正值高雄玉荷包荔枝採收季，天氣放晴後傳出災情，有農民在採收前遇到豪雨來襲，預收訂單全部無法出貨，損失慘重，也有人滿園落果與果實蟲蛀嚴重，今年收成無望。立委邱議瑩勘災後表示，將統整稻米、瓜類與荔枝等類作物災損向農委會反映，協助農民渡過此次災情。
高雄種植3100公頃荔枝，多半是玉荷包品種，今年的產量與品質都比去年來得好。不料梅雨鋒面來襲，高市各地降雨量驚人，高市農業局初勘沒有發現災損。
立委邱議瑩接獲農民通報災情，大樹區有荔枝果園嚴重落果及蟲蛀、美濃區出現稻米倒伏以及溫室香瓜泡水爛根。吳姓荔枝農說，7甲荔枝園約有3甲地落果嚴重，沒掉的也有蟲蛀無法採收，落果疑似與用藥有關聯，幾萬斤荔枝無法收成。另有陳姓果農的果園已經接受客戶預訂，預計23日採收，採收前一天豪雨來襲，後因水傷取消訂單。
市府農業局表示，尚未接獲農民申報荔枝災損，會與農會、大樹區公所保持聯繫，隨時掌握災情回報。
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