「川崎美心專車」首站開抵六龜 5年要服務9千學童
國際獅子會300-E2區捐贈川崎美心專車給中華川崎症關懷協會使用，車上配備專業檢測儀器，川崎專車第一次下鄉服務開抵高市六龜區荖濃國小，今天長庚醫院醫師郭和昌帶著團隊替偏鄉學童進行義診，小朋友都對川崎症感到陌生與好奇。
「國際獅子會川崎美心專車」配置醫療級兒童用心臟彩色都普勒超音波、心電圖機及氫氧機，總經費超過400萬元。專車第一站選擇六龜荖濃國小，台北醫學大學附設醫院教授謝凱生 ，專程從台北南下高雄參與健檢活動。
郭和昌指出，近4成孩子診斷為川崎症，卻未接受完整及正確的治療，這一些孩子是心臟動脈病變的超高危險群，也是學齡兒童猝死的主因之一，早期發現可協助孩童到醫院深入檢查，避免不必要悲劇發生。
國際獅子會300-E2區總監葉俊生表示，行動醫療車是長期服務方案，預定以5年時間走完台灣南部學校，以服務9千人為目標，除協助兒童篩檢心臟，也可培養獅友成為川崎美心的社區服務義工，有朝一日將台灣川崎症關懷推向全世界。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言