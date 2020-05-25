「川崎美心專車」首站開抵六龜 5年要服務9千學童

國際獅子會300-E2區捐贈川崎美心專車給中華川崎症關懷協會使用，車上配備專業檢測儀器，川崎專車第一次下鄉服務開抵高市六龜區荖濃國小，今天長庚醫院醫師郭和昌帶著團隊替偏鄉學童進行義診，小朋友都對川崎症感到陌生與好奇。

「國際獅子會川崎美心專車」配置醫療級兒童用心臟彩色都普勒超音波、心電圖機及氫氧機，總經費超過400萬元。專車第一站選擇六龜荖濃國小，台北醫學大學附設醫院教授謝凱生 ，專程從台北南下高雄參與健檢活動。

郭和昌指出，近4成孩子診斷為川崎症，卻未接受完整及正確的治療，這一些孩子是心臟動脈病變的超高危險群，也是學齡兒童猝死的主因之一，早期發現可協助孩童到醫院深入檢查，避免不必要悲劇發生。