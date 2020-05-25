陳其邁腫眼叫賣玉荷包 二度站台高雄農產品

行政院副院長陳其邁今下午與農委會主委陳吉仲、立法委員邱議瑩，前往出席「東森購物行銷大樹玉荷包活動」，陳其邁表示，近日下雨擔心造成農損，盼透過站台銷售能讓全台民眾知道高雄大樹玉荷包的美味。

陳其邁表示，高雄大樹鄉的荔枝每到夏天一上市就銷售一空，此次來幫高雄玉荷包站台就是希望熱賣、增加農民收入。

這幾天下雨很擔心造成農損，尤其荔枝收穫期非常短，又碰到下雨不免擔心，希望能夠熱銷讓全台民眾都知道玉荷包甜又好吃。

被問到2度至購物台為高雄農產品站台銷售，是否非常擔心高雄農產品？陳其邁說，這是他能夠做的，若其他縣市希望他幫忙，也非常樂意，因為他很喜歡吃水果。

針對這次與購物台合作並有50%的回饋，是否對農產品有幫助？，陳其邁表示，這有點像是振興經濟的效果，盼能在振興上有更多民間不同的創意，搭載一個平台讓更多民間創意能夠進來。

也許3000元又可以變成6000元的效果也不一定，至少在東森購物台增加50％回饋，3000元就變4500元。他們現在緊鑼密鼓在做，讓民間要領、使用，甚至是一些surprise、意想不到的效果。

另外，陳其邁也被發現他腫著眼睛今日出席購物台農產品銷售，被問眼睛怎麼了？陳其邁笑說，睡不好所以眼睛才紅腫。