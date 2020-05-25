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視察高雄被柯志恩酸「小三」 陳其邁反讚柯有氣質
日前受鋒面影響，全台大雨不斷，行政院副院長陳其邁上周五深夜趕回高雄視察水情，卻被國民黨副秘書長柯志恩諷刺「元配還沒被休掉，小三就迫不及待要上位」，對此，陳其邁反稱讚柯志恩「是個有氣質的人」，並表示視察災情本就是他應該做的，不解她為何講這種話。
陳其邁冒雨趕至高雄視察，網友一片叫好聲，大呼「真正市長回來了」，然柯志恩卻在臉書狠酸，「大概是我最近家庭倫理劇看多了，怎麼覺得元配還沒被休掉，小三就迫不及待要上位了呢？」
對此，陳其邁表示，他認識的柯志恩是個有氣質、不是會講這種話的人，在立院質詢時也很溫和、理性，不解為何她會講這種話，「到現在還不敢相信」。
陳說，民主政治本來就是責任政治，作為行政院副院長哪裡有災情就去了解、勘查，全台有逾190處淹水，高雄就佔逾120個地方，去視察相關中央主管的預算執行狀況，是他本來就應該做的。再加上高雄市他的故鄉，回家把所有災情做了解，是他的工作。
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